Feijóo presiona al PNV ante empresarios vascos: "No hay ninguna diferencia ideológica que permita estirar esto un año más"

Alberto Núñez Feijóo lleva más de dos años apelando a Junts y al PNV para sacar adelante una moción de censura contra Pedro Sánchez. Sin embargo, ni unos ni otros han recogido el guante. Los posconvergentes, mucho más críticos con el Gobierno, apoyaron hace dos semanas la iniciativa que exige al jefe del Ejecutivo su dimisión o una cuestión de confianza. Los jeltzales ni eso. Con este escenario, el presidente del PP se ha reunido este martes con empresarios vascos para lanzar un mensaje muy claro: "No hay ninguna diferencia ideológica que permita estirar esto un año más".

Sin nombrar al PNV en ningún momento, partido con el que no mantiene las mejores relaciones desde hace tiempo, Feijóo ha asegurado que "quien de verdad crea en un proyecto político compartido de prosperidad no puede conformarse con sostener un proyecto político como este", en referencia al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. Es más, ha comparado al Ejecutivo con una "enfermedad aguda" que exige ser "extirpada" para que no colapse todo el sistema.

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"En mi opinión, no hay ninguna diferencia ideológica que permita estirar este ciclo político, porque la decencia está por encima de la ideología. Y, por tanto, insisto, no puede haber ninguna diferencia ideológica que justifique es tirar esto un año más", ha sentenciado ante el Círculo de Empresarios Vascos. A renglón seguido, el líder popular ha pasado a hablar del "proyecto compartido que es España dentro de la realidad territorial que conforma una nación singular como es la española".