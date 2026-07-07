Jorge Azcón: "Este país necesita una reforma electoral mediante un pacto entre el PP y el PSOE"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (Zaragoza, 1973), ha sido el protagonista del Afterwork organizado por EL PERIÓDICO este martes en Casa Cupra Raval de Barcelona, en el que ha situado la reforma de la ley electoral como una de las prioridades en España. "La primera reforma que necesita este país es el sistema electoral. La ley D’Hont ha hecho un papel extraordinario, es bueno que durante muchos años todas las sensibilidades se hayan visto reflejadas, pero sería bueno un acuerdo entre los dos grandes partidos para reformar el sistema electoral", ha defendido en un diálogo abierto con el director general de Contenidos de Prensa Ibérica y presidente del Comité Editorial de EL PERIÓDICO, Albert Sáez.

Apelando a un pacto entre el PP y el PSOE, Azcón ha deslizado que, "sin romper la proporcionalidad, sería bueno que hubiera un plus de gobernabilidad", fijándose en el modelo griego, porque "los problemas que hay en política tienen que ver con la capacidad de tomar decisiones en el gobierno". "Quienes tienen responsabilidad son los gobiernos elegidos, y el sistema debería primar esas decisiones", ha añadido.

Una reforma urgente que ha contrapuesto a las prisas del Gobierno de Pedro Sánchez por sacar adelante un modelo de financiación acordado con ERC que, a su juicio, no responde a las necesidades de las autonomías y ahonda en una desventaja para Aragón. Tras rechazar el objetivo de déficit fijado por el Ejecutivo central, ha asegurado que el debate sobre la financiación "está condicionado por las necesidades políticas del Gobierno y no por lo que necesitan las comunidades autónomas", ya que considera que el problema del modelo planteado es "que lo determina el principio de ordinalidad y no el coste de los servicios": "Aragón es la comunidad que menos va a recibir: 3.522 euros por habitante, ninguna otra sale peor. La media está en 3.700, y Catalunya está en los 3.900; 500 euros menos para un aragonés que para un catalán. ¿Por qué?", se ha preguntado.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y Albert Sáez, director de Contenidos de Prensa Ibérica, participan en un encuentro del ciclo Afterwork celebrado en Barcelona / Zowy Voeten

Los presupuestos y las elecciones

El presidente autonómico ha dejado claro que sigue defendiendo que todo jefe de un ejecutivo que no logra presupuestos, debe someterse al veredicto de las urnas, asumiendo el resultado que se derive de ellas. Una decisión que él tomó y que le llevó a tener que pactar con Vox su gobierno, lo que ha convertido en un dardo velado contra Sánchez, que sigue manteniendo que quiere agotar el mandato hasta 2027 pese a su falta de apoyos. "La democracia tiene reglas escritas y no escritas. Lo lógico es que si no tienes presupuestos, convoques elecciones; lo ilógico es lo que está sucediendo en el Gobierno", ha indicado.

Otra de las críticas que ha lanzado al Ejecutivo central es la regularización de inmigrantes, lo que, para Azcón, es, sin matices, "una chapuza incomprensible" que va en contra de la línea que está marcando la Unión Europea. "Uno de los errores es no acreditar las necesidades económicas ni valorar los antecedentes que tienen estas personas. No estamos en contra de la llegada de inmigrantes, queremos ser una tierra abierta, pero las decisiones se tienen que tomar con criterios económicos, sociales y técnicos", ha sostenido.

Azcón, abogado de formación, ha añadido que gobernar es priorizar y, preguntado específicamente por la "prioridad nacional" que la extrema derecha de Vox ha logrado incluir en su hoja de ruta, ha apuntado que "las necesidades son infinitas y los recursos son siempre escasos", por lo que "establecer prioridades a la hora de conceder ayudas no es algo nuevo". "A mí lo que me importa es que estas prioridades estén dentro de la legalidad, y que tengan también un sentido social", ha defendido.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y Albert Sáez, director de Contenidos de Prensa Ibérica, participan en un encuentro del ciclo Afterwork celebrado en Barcelona / Zowy Voeten

Las infraestructuras

El presidente de Aragón ha rechazado que en materia de infraestructuras se haga un “discurso victimista”, aunque ha indicado que hay una conexión ferroviaria “tercermundista” entre València y Zaragoza, la cuarta y la tercera ciudad de España, más aún teniendo en cuenta el peso de la logística en la comunidad, que requiere de mejores conexiones. También ha indicado que hay obras en marcha desde hace más de 20 años en el Pirineo, una zona muy relevante para el sector turístico.

La ubicación estratégica de la autonomía -entre Barcelona, Madrid, Bilbao y València-, es un foco de inversiones en logística, pero también tecnología: “Estamos recibiendo inversiones como nunca”, ha señalado sobre el sector logístico, agroalimentario, y con el potencial de la automoción y las infraestructuras tecnológicas -los centros de datos-, aunque Aragón reúne algo menos del 3% de la población. “Las inversiones ya las tenemos, hemos aprovechado nuestras oportunidades”, ha celebrado, presumiendo de liderar un gobierno que pone la “alfombra roja” a estos inversores. “Pero somos ambiciosos, queremos más”, y para ello ha dicho que necesita “energía, vivienda y personas”.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y Albert Sáez, director de Contenidos de Prensa Ibérica, participan en un encuentro del ciclo Afterwork celebrado en Barcelona / Zowy Voeten

Azcón ha señalado que está “encantado” de compartir la energía, pero que aspira a que este valor añadido -el 90% de la energía que se consume es renovable- se quede en Aragón. En cuanto a la vivienda, ha asumido que las necesidades de edificación de vivienda distan mucho de la que realmente se está construyendo, por lo que ha abogado por agilizar trámites y reducir la burocracia: “Aspiramos a ser una tierra en la que se deje de hablar de despoblación”, ha puntualizado, refiriéndose al tercer aspecto, las personas. “La fórmula del éxito social pasa por la prosperidad económica”, ha afirmado, señalando que las inversiones son las que permitirán fortalecer los servicios públicos en las tres provincias, no solo en Zaragoza.

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Entre el público, han destacado el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; la vicepresidenta, Arantza Sarasola; el consejero delegado, Aitor Moll; la adjunta a la presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll; la directora de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez; y el director de El Periódico de Aragón, Ricardo Barceló. De la bancada del PP han asistido el presidente de la formación en Catalunya, Alejandro Fernández; el edil en el Ayuntamiento de la capital catalana, Daniel Sirera; los diputados en el Congreso, Nacho Martín Blanco y Agustín Parra; el senador y secretario de estrategia del partido, Juan Milián; y el secretario general del partido en Barcelona, Josep Tutusaus. También han acudido a la cita el expresident de la Generalitat, José Montilla, el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero; y el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy.