En un escrito
Zapatero pide suspender la inspección de Hacienda que ve unilateral y caprichosa
Argumenta la defensa de Zapatero que pese a existir un procedimiento penal en tramitación "la AEAT decide unilateral y caprichosamente iniciar un procedimiento inspector con el mismo alcance, algo constitucionalmente vedado"
EFE
La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido tanto al juez como a la Agencia Tributaria que suspenda la inspección que Hacienda le ha abierto tras ser imputado, que se extiende a su esposa, y que considera "unilateral" e iniciada "caprichosamente".
El exlíder del PSOE ha enviado un escrito a la Agencia Tributaria en la que pide declarar la nulidad de las inspecciones tributarias o, de forma subsidiaria, que Hacienda suspenda de oficio sus actuaciones inspectoras por prejudicial penal, al estar Rodríguez Zapatero investigado penalmente en la Audiencia Nacional.
Argumenta la defensa de Zapatero que pese a existir un procedimiento penal en tramitación "la AEAT decide unilateral y caprichosamente iniciar un procedimiento inspector con el mismo alcance, algo constitucionalmente vedado".
Además, al comunicar su inspección Hacienda pide colaboración tanto a Zapatero como a su mujer, María Sonsoles Espinosa, lo que a juicio de su letrado coloca al expresidente "en una alternativa constitucionalmente diabólica, pues colaborar activamente con las AEAT puede ser utilizado en su contra en el proceso penal o, en el caso contrario, exponerse a reproches administrativos por resistencia, obstrucción, excusa o negativa".
Fuente: El Periódico
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