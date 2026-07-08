Catalá declara ante la jueza que nadie de la Generalitat Valenciana la avisó de nada la tarde de la dana

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha declarado ante la jueza de la dana que nadie le avisó de la riada que acabó afectando a varias pedanías del Cap i Casal, sobre todo La Torre y Forn d'Alcedo. La dirigente popular, que ha acudido al juzgado de Catarroja a comparecer en calidad de testigo, era la quinta responsable que declaraba ante la jueza y ha entrado a las instalaciones por el parking.

La primera edil ha asegurado que el Ayuntamiento de Valencia estuvo preparando la emergencia desde dos días antes, que la jornada del 29 de octubre convocó el Cecopal desde las 11 de la mañana y estuvo contactando con el 112 para hacer el seguimiento pero que no tuvo comunicación con nadie de la Generalitat Valenciana aquella fatídica tarde. Fue a las 20.04 horas, siete minutos antes del ES Alert, cuando fue consciente de las inundaciones porque le avisaron los bomberos.

La alcaldesa de Valencia ha relatado que habló con la entonces consellera Salomé Pradas a primera hora de la mañana, cerca de las nueve de la mañana. También con el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, para saber cuáles eran las previsiones de la jornada porque el Cap i Casal había amanecido en alerta amarilla. Más tarde, se enteró de la alerta roja decretada por Aemet para toda la provincia y fue entonces cuando convocó el órgano de emergencias municipal (Cecopal) para las 11 de la mañana. Los concejales, también de la oposición, estuvieron compaginando sesiones del Cecopal y el pleno municipal que estaba en marcha.

La primera edil ha sido interrogada por si recibió alguna "comunicación" aquella tarde y ha respondido que no. Ha dicho que se encontraban en el Cecopal y que los técnicos municipales estaban en contacto con los autonómicos pero "contacto político no hubo". En ese sentido, Catalá ha dicho que nadie le informó de que se estaba redactando ni preparando una alerta masiva a la población a través del sistema ES Alert. Una alerta que, ha dicho, no recuerda.

Preguntada por el momento en el que el Ayuntamiento fue consciente de que estaba "entrando agua" en la pedanía de La Torre, ha dicho que fue sobre las ocho de la tarde con un "aviso de entrada de agua", pero fue sobre las 20.13 horas cuando el alcalde pedáneo le llamó y le dijo que tenía "la pedanía inundada". En ese momento, los bomberos intentaron entrar por sus medios a la pedanía pero como no podían, lo hicieron con lanchas del Club Náutico con ayuda de la Policía Local.

"A partir de ahí, ya estabamos en la gestión pura y dura de la emergencia", ha relatado, y ha explicado que el Ayuntamiento abrió un centro de recepción en La Petxina para recibir a la gente de las pedanías que se estaban desalojando. También se abrió l'Alquería del Basket por su ubicación, más accesible que el otro centro.

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Catalá, que ha accedido a aportar 'whatsapps' y llamadas aquella jornada, ha hecho un repaso de los contactos que tuvo y ha declarado que sobre las 12 de la noche habló con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; con sus concejales, la alcaldesa de Xirivella y El Saler, y con el que fuera president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Con la consellera Pradas y su 'número dos', Emilio Argüeso, tuvo dos contactos telefónicos sobre las 2.30 horas de la madrugada y les preguntó si tenían mantas "porque la gente estaba mojada y no tenía cómo atenderlos".