Felipe VI entrega las becas de 100.000 euros de La Caixa que llevarán a 98 españoles a Cambridge, Harvard y Columbia

La formación internacional del talento español volvió a centrar este jueves una de las citas tradicionales de la agenda de Felipe VI. El Rey presidió en el CaixaForum de Madrid la 44.ª edición de la entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa. Este año se han concedido 98 (dos personas han renunciado a ellas) y todas han sido seleccionadas por su excelencia académica entre 1.101 solicitudes para continuar la formación en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo.

Felipe VI, el ministro de Hacienda, Arcadi España (izquierda de la foto) y el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, este jueves en Madrid. / Chema Moya / EFE

Cada beca, cuyo coste medio ronda los 100.000 euros, cubre íntegramente la matrícula, la manutención, los desplazamientos y la preparación previa a la incorporación a las universidades de destino. Los destinos vuelven a concentrarse en los grandes polos académicos internacionales. Reino Unido recibirá a 38 becarios y Estados Unidos a otros 34, seguidos de Suiza (9), Francia (5), Países Bajos (4) y Alemania (3). Entre las universidades de destino destacan la University of Cambridge, con diez becarios; la Columbia University, con nueve; la London School of Economics and Political Science, con ocho; así como la ETH Zúrich y la Harvard University, con cinco cada una.

El Monarca les ha dedicado unas palabras desde el atril, donde ha subrayado la gran oportunidad que tienen con estas ayudas y que se puede 'hacer país' también desde fuera.

Ayudas desde 1982

Finalmente han sido 95 los becarios que han recogido personalmente la ayuda en Madrid, ya que tres de los seleccionados no han podido asistir al acto. Además, otros dos renunciaron previamente a la beca, según precisó la Fundación. Junto al jefe del Estado han estado como ministro de jornada, el titular de Hacienda, Arcadi España, y también el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé.

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Los becados, con el Rey; el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, y el resto de autoridades. / CASA DE SM EL REY

Desde la creación del programa en 1982, la Fundación La Caixa ha destinado más de 229 millones de euros a la formación internacional de 4.177 estudiantes, consolidando una de las mayores convocatorias privadas de becas de posgrado en el extranjero de Europa.