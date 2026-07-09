Juanma Moreno nombra su primer gobierno de coalición con Vox: continuidad y perfiles con peso político

Una semana después de la firma del pacto con Vox y de su tercera investidura como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno nombrará este jueves su nuevo gobierno. Trece consejerías con un perfil continuista aunque con mayor peso político y, en principio, tres vicepresidencias, entre las que estará la cedida a Manuel Gavira. Tras varios días de incertidumbre, este miércoles por la tarde han comenzado los movimientos para la designación de los nuevos miembros del gobierno cuyos nombres se harán públicos al mediodía en una comparecencia del propio presidente andaluz, el jueves todos han vaciado su agenda y el viernes está prevista la celebración del primer Consejo de Gobierno ya con la nueva composición.

El nuevo gobierno consolidará a perfiles que han ido ganando peso y responsabilidad a lo largo de los últimos años, como el consejero de Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, y podría incorporar a Antonio Repullo, una figura que ha marcado el ritmo del partido desde la calle San Fernando y que ha formado parte activa de las negociaciones con Vox pero que además tiene por delante el reto de organizar el partido de cara a las elecciones municipales. Podrían ser dos contrapesos frente a la formación de Santiago Abascal para tratar de mantener de alguna forma la vía andaluza que quedó completamente aparcada con la firma de 150 medidas que incluían la agenda ideológica de Vox en materia de inmigración, cambio climático o diálogo social.

El nuevo gobierno tendrá tercer carteras y tres vicepresidencias, una de ellas la de Manuel Gavira, quien toma las riendas de las áreas de Justicia, Turismo y Administración Local. No obstante, está pactado que en caso de ausencia de Juanma Moreno será otro dirigente del PP quien tome las riendas. Como siempre, Moreno tratará de respetar la paridad y la cuota territorial, dando espacio a representantes de las ocho provincias andaluzas.

Cambios y continuidad

No se espera una revolución de rostros, pero sí ajustes relevantes. Del primer Ejecutivo de 2019, que arrancó con seis consejerías del PP, solo permanecen Rocío Blanco (Empleo) y Patricia del Pozo (Cultura). La continuidad de ambas se da por hecha. También parece segura Carolina España en Economía y Hacienda y como portavoz, así como Jorge Paradela en Industria, un perfil independiente ya afiliado al PP y diputado.

Una de las batallas más duras con Vox ha sido la continuidad de las políticas agrarias. Las organizaciones del sector han recibido garantías de estabilidad y ese sillón lo ocupa ahora el almeriense Ramón Fernández-Pacheco. Más difícil es recolocar a los consejeros cuyas competencias pasan a Vox: Arturo Bernal, hasta ahora en Turismo, y José Antonio Nieto, en Justicia.

El objetivo es lograr un gobierno con capacidad de gestión que permita mantener la agenda política y evitar que las medidas pactadas con Vox marquen toda la legislatura. De hecho, entre los acuerdos figura que haya una coordinación entre ambas formaciones.

Recolocar a los suyos y evitar bajas traumáticas

El reciente fallecimiento del consejero de Universidades, el añorado José Carlos Gómez Villamando, deja además una vacante, aunque no está garantizado que esas competencias mantengan una cartera independiente. “La legislatura será larga o no será. Será fructífera o no será larga”, dejó dicho en su toma de posesión para avisar a Vox de que espera lealtad o convocará elecciones.

Moreno es conservador en sus equipos, pero esta vez necesita algo más que continuidad, necesita perfiles capaces de gestionar, negociar y frenar el desgaste que pueda provocar la convivencia con Vox. Por más que insista en repetir que sigue siendo el mismo, el hasta ahora barón moderado del PP sabe del daño que las concesiones a Vox pueden acarrear en su mensaje y en su imagen política.

Fuente: El Correo de Andalucía