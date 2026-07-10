Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

INVESTIGACIÓN

La Fiscalía no ve indefensión para Zapatero en mantener su declaración sobre las joyas

El Ministerio Público rechaza la indefensión alegada por la defensa del expresidente al ser hechos ya conocidos desde mayo

La Fiscalía no ve indefensión para Zapatero en mantener su declaración sobre las joyas

La Fiscalía no ve indefensión para Zapatero en mantener su declaración sobre las joyas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La Fiscalía rechaza que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero haya sufrido indefensión por la decisión del juez de no suspender su declaración por las joyas halladas en su oficina, pues "era un hecho conocido" por el exlíder socialista desde el 19 de mayo, tanto su hallazgo como la tasación.

El Ministerio Público ha impugnado el recurso de reforma de la defensa del expresidente contra el auto que rechazó suspender su declaración del pasado 17 de junio en relación a la pieza separada que investiga las joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros.

La defensa solicitó una semana antes de su declaración la suspensión "dada la inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento", pero el juez lo denegó porque en la pieza separada no había nada que no figurara ya en el procedimiento principal antes de su citación.

Como consecuencia, Zapatero rechazó declarar sobre este aspecto y la defensa recurrió esta decisión aludiendo a que la pieza se abría a raíz de la tasación realizada y que es en ese momento cuando el juez considera la existencia de un eventual delito fiscal y/o de contrabando

Pero la Fiscalía deja claro que "el investigado declara sobre hechos que figuran en la causa y era hecho conocido por el investigado que desde el 19 de mayo se hallaron joyas en la caja fuerte de su oficina y que se había encargado una tasación provisional a una casa de subastas".

Por tanto, continúa, "el recurso se apoya en una suerte inaceptable de confusión entre hecho y calificación jurídica" ya que "la calificación de delito fiscal y contrabando no es por el momento más que una valoración técnica provisional del instructor".

"No se le ha conculcado derecho alguno"

Además, destaca que el expresidente no quiso declarar sobre esta cuestión y, por tanto, "no se le ha conculcado derecho alguno" y "mantiene su derecho a justificar lo que estime sobre dichas joyas así como a hacer las manifestaciones que considere sobre tales efectos".

La Fiscalía también impugna el recurso de la defensa contra la negativa del juez a pedir a Estados Unidos que esclarezca las circunstancias en las que este país accedió a las comunicaciones del accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes que han sido claves para la imputación del exlíder socialista.

Aquí la fiscal explica que "la pretensión (de la defensa) en este momento procesal no es que haya sido atendida o desatendida" sino que el juez lo valorará más adelante en atención al resultado de la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos.

Noticias relacionadas y más

Esto es, precisa, "que antes de nada procede determinar la valoración de las autoridades judiciales estadounidenses sobre el eventual uso en este procedimiento penal de ese material".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ejército coloca una lona para bajar las temperaturas de la comisaría de Mérida tras la denuncia por calor extremo
  2. Extremadura activa la tarjeta sanitaria virtual: qué cambia para ir al médico o a la farmacia
  3. Los Premios Empresario Extremeño del Año reconocen el impulso de una economía en transformación
  4. La compañía alemana Deutz, con sede en Zafra, compra por 1.600 millones una empresa de vehículos militares
  5. Fotogalería | Los Premios Empresario Extremeño, en imágenes (I)
  6. Día de caza' vedado en Cáceres
  7. Las 10 carreras de la UEx que exigen más de un 12 para entrar tras la primera adjudicación
  8. La Junta de Extremadura organiza 15 monterías públicas con catering, recovas y control veterinario

Una adolescente muere en las celebraciones por la victoria de Francia en el Mundial

Una adolescente muere en las celebraciones por la victoria de Francia en el Mundial

Fotogalería: La variante de Malpartida de Cáceres

Fotogalería: La variante de Malpartida de Cáceres

El Extremadura mira al modelo del KRC Genk para impulsar su crecimiento con el sello de NXTPLAY

El Extremadura mira al modelo del KRC Genk para impulsar su crecimiento con el sello de NXTPLAY

Si tu perro es mayor y da pasos más cortos al caminar, un estudio revela que podría estar relacionado con el deterioro cognitivo

Si tu perro es mayor y da pasos más cortos al caminar, un estudio revela que podría estar relacionado con el deterioro cognitivo

Cuatro heridos graves por una reacción química en una piscina en Tarragona

Cuatro heridos graves por una reacción química en una piscina en Tarragona

Antes de poner el aire acondicionado si tienes mascota, revisa que esté a esta temperatura

Antes de poner el aire acondicionado si tienes mascota, revisa que esté a esta temperatura

Tit y Abeida, dos de los niños saharauis que este año disfrutan el verano en Cáceres: "Nos gusta mucho la piscina"

Tit y Abeida, dos de los niños saharauis que este año disfrutan el verano en Cáceres: "Nos gusta mucho la piscina"

La Guardia Civil detiene a un hombre por tráfico de drogas, atentado y amenazas a agentes de la autoridad en Valencia de Alcántara

La Guardia Civil detiene a un hombre por tráfico de drogas, atentado y amenazas a agentes de la autoridad en Valencia de Alcántara
Tracking Pixel Contents