Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Universidad madrileña

La nota de corte de Políticas en la Carlos III se dispara tras anunciarse que Leonor estudiará ese grado: de 9,5 a 10,7

Este umbral no condiciona el acceso de la Princesa de Asturias, que llegará a este centro público desde el bachillerato internacional

La Princesa Leonor, el 24 de octubre de 2025, durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 celebrados en el Teatro Campoamor, en Oviedo.

La Princesa Leonor, el 24 de octubre de 2025, durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 celebrados en el Teatro Campoamor, en Oviedo. / Raúl Terrel - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

La nota de corte del Grado en Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid se ha disparado en la primera adjudicación de plazas para el curso 2026-2027. El acceso pasa de los 9,542 puntos del pasado año a 10,728 sobre 14, un incremento de 1,186 puntos. Es el umbral más alto de este centro de toda su historia para estos estudios concretos.

La subida coincide con el año en que la Casa del Rey anunció que la princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III una vez concluya su formación militar. Aunque no puede establecerse una relación de causa y efecto entre ambos hechos, la decisión de la heredera ha situado estos estudios en el foco informativo durante los últimos meses y ha dado una visibilidad inédita a una titulación que habitualmente no concentra tanta atención pública.

La incorporación de Leonor no dependía, en cualquier caso, de esta nota de corte. La Princesa accederá a la universidad a través del Bachillerato Internacional que cursó en el UWC Atlantic College de Gales, cuya admisión en las universidades españolas se realiza mediante un procedimiento específico de acceso y homologación, distinto del de los estudiantes que concurren por la vía ordinaria de la PAU. Por eso ya supo hace semanas que iba a entrar y así lo anunció la Zarzuela.

Felipe VI y la Princesa Leonor realizan un vuelo de instrucción en la Academia General del Aire (AGA), en San Javier, Murcia, en el marco de la instruccíón militar de la heredera a la corona.

Felipe VI y la princesa Leonor realizaron un vuelo de instrucción en la Academia General del Aire (AGA), en San Javier, Murcia, en el marco de la instruccíón militar de la heredera a la Corona. / CASA DE SM EL REY

El aumento de la demanda, además, no parece limitarse al grado simple. También han registrado incrementos varios dobles grados de la Universidad Carlos III que combinan Ciencias Políticas con otras disciplinas, un comportamiento que apunta a un mayor interés por este ámbito académico en su conjunto tras conocerse que la heredera del trono se ha decidido por esos estudios.

Noticias relacionadas y más

Leonor ha acabado esta semana su formación militar de tres años y empezará a primeros de septiembre su etapa universitaria. La Princesa de Asturias ha pasado por los tres ejércitos y este viernes el Rey ha entregado los reales despachos de empleo en la Academia general del Aire y del Espacio, en Murcia.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ejército coloca una lona para bajar las temperaturas de la comisaría de Mérida tras la denuncia por calor extremo
  2. Extremadura activa la tarjeta sanitaria virtual: qué cambia para ir al médico o a la farmacia
  3. Los Premios Empresario Extremeño del Año reconocen el impulso de una economía en transformación
  4. La compañía alemana Deutz, con sede en Zafra, compra por 1.600 millones una empresa de vehículos militares
  5. Fotogalería | Los Premios Empresario Extremeño, en imágenes (I)
  6. Día de caza' vedado en Cáceres
  7. Las 10 carreras de la UEx que exigen más de un 12 para entrar tras la primera adjudicación
  8. La Junta de Extremadura organiza 15 monterías públicas con catering, recovas y control veterinario

El jazz mestizo de Extremadura y Perú llega a la Plaza de San Jorge de Cáceres esta noche

El jazz mestizo de Extremadura y Perú llega a la Plaza de San Jorge de Cáceres esta noche

La UME despliega 200 militares con 70 vehículos en el incendio de Los Gallardos

La UME despliega 200 militares con 70 vehículos en el incendio de Los Gallardos

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes

La batalla contra las cucarachas y ratas en Plasencia: el ayuntamiento pide la colaboración ciudadana para atajarlas

La batalla contra las cucarachas y ratas en Plasencia: el ayuntamiento pide la colaboración ciudadana para atajarlas

Jupol lleva a Inspección de Trabajo las altas temperaturas en la comisaría de Mérida

Jupol lleva a Inspección de Trabajo las altas temperaturas en la comisaría de Mérida

La Junta de Andalucía apunta al tendido eléctrico como el posible origen del incendio en Los Gallardos

La Junta de Andalucía apunta al tendido eléctrico como el posible origen del incendio en Los Gallardos

La Policía libera a 26 'esclavas sexuales' de la mafia china que fueron captadas con falsas ofertas de trabajo

La Policía libera a 26 'esclavas sexuales' de la mafia china que fueron captadas con falsas ofertas de trabajo

DAZN emite todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis

DAZN emite todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis
Tracking Pixel Contents