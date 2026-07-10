Los Reyes arropan la graduación de Leonor en la Academia General del Aire con el incendio de Almería muy presente

La imagen es típica en Murcia: una marea de abanicos inunda el patio de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en San Javier (Murcia). Los familiares de los nuevos tenientes solo tienen esa opción para combatir el calor en este 10 de julio. Lo que no es tan típico es ver a la reina Letizia dando uso al abanico durante un acto como el de hoy, pero ni la Reina ni la infanta Sofía son inmunes al calor y tienen que acudir a los medios más clásicos para combatirlo.

Un poco más madrugadora que otros años, a las 10.30 de la mañana, comenzaba la entrega de los reales despachos de tenientes a los alféreces alumnos de la 77 promoción de la AGA. Se notaba en el ambiente que esta era una edición especial, pues no todos los años se puede tener de compañera en la academia a la futura reina de España. No se ha podido ver fácilmente a Leonor en la formación inicial entre todos sus compañeros vestidos con uniforme de gala.

Los reyes de España llegaban acompañados por la Infanta Sofía poco después de la hora de inicio del acto. Se comentaba la altura de la infanta, que ya supera a su madre incluso con zapato plano. Ambas, reina e infanta, lucían vestidos acordes a la época veraniega que afrontamos. Letizia apostó “todo al rosa” con vestido, tacones y bolso del mismo tono pastel. Por su lado, la hija menor de los Reyes acudía con un vestido blanco con pequeños lunares negros.

El momento más emotivo llegaba con la imposición de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco a la Princesa Leonor, por parte del Rey Felipe VI. Padre e hija se han fundido en un abrazo y han compartido unas breves palabras. El jefe del Estado ha vuelto a su lugar en la tribuna y la Princesa de Asturias se ha unido unos minutos más tarde, saludando con un abrazo a toda su familia. Durante el acto se ha podido ver a Leonor comentando con su padre, mientras que Letizia y Sofía hablaban animadas y hacían uso del tan preciado abanico.

Leonor y Felipe VI se funden en un abrazo tras la imposición de la Gran Cruz del mérito aeronáutico / Iván Urquízar

Durante la entrega de los reales despachos, los 111 nuevos tenientes han recibido su nuevo título de parte de autoridades militares y políticas, entre ellas el presidente de la Región, Fernando López Miras, y José Miguel Luengo, alcalde de San Javier. De las 14 nuevas tenientes mujeres, solo una de ellas ha optado por el uniforme femenino de falda y tacón, mientras que las demás han preferido el pantalón.

El punto de mayor consternación ha sido el recuerdo a las víctimas del incendio que ha sacudido a Almería durante el discurso del Coronel Director de la AGA, Luis Felipe González. El propio director ha destacado el papel de Leonor durante su formación en San Javier: “Ha superado con rotundo éxito, aprendiendo y comprendiendo”. También ha asegurado que su formación ha estado adaptada a los tiempos del siglo XXI y ha mencionado su comportamiento “ejemplar”. El año que viene volveremos a ver a la Princesa de Asturias en la entrega de su real despacho en julio de 2027, junto a sus compañeros de promoción.

Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante el acto en San Javier / Iván Urquízar

El que ha sido quizá el único traspié del rey ha sucedido al dirigirse a los nuevos tenientes como “nuevos oficiales”, pequeño lapsus que ha corregido al momento. Acto seguido los graduados desplegaban toda su emoción contenida al lanzar sus gorras al viento, gritando y abrazándose para celebrar que han superado un nuevo reto en su carrera como militares.

El sol seguía sin dar tregua durante el desfile posterior, presidido por la Familia Real al completo, donde los militares de la Academia General del Aire han demostrado su fuerza como conjunto. El acto ha terminado con un emotivo homenaje a los caídos. La Princesa Leonor ha aprovechado el fin del evento para mostrarle a su hermana las instalaciones que les rodeaban, en un gesto tan cotidiano entre hermanas que ha continuado en la entrada al cóctel celebrado unos instantes más tarde, al que han entrado charlando.

Los nuevos tenientes lanzan sus gorros, en la entrega de despachos de San Javier / Iván Urquízar

El discurso del Rey en la recepción del cóctel ha comenzado con un recuerdo a las víctimas del incendio de Almería. De hecho, los reyes han estado a punto de cancelar su asistencia al acto social posterior a la graduación, aunque finalmente han decidido acudir con el recuerdo muy presente. “Compañeros vuestros del cuerpo del aire, de la UME, etc. están allí luchando en el incendio”. El jefe del Estado, visiblemente afligido, ha propuesto un minuto de silencio por las víctimas del incendio que ha finalizado con un gran aplauso en su honor.

El Rey ha dado la enhorabuena a los nuevos tenientes y ha lamentado no poder acercarse uno a uno para felicitarlos. “Mucha suerte a vosotros nuevos tenientes, hombres y mujeres que habéis elegido servir a España. Que sigáis aprendiendo cada día para ser los mejores en vuestro servicio a España en el ejército del aire”.

Fuente: La Opinión de Murcia