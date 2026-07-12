El PP interroga esta semana a Cristina Narbona y al DAO imputado por el caso Leire y cita a Juanma Serrano, exjefe de Gabinete de Sánchez

El PP termina el curso político aumentando la presión sobre varias de las figuras más próximas a Pedro Sánchez. El principal partido de la oposición ha anunciado que citará a comparecer al exjefe de Gabinete del presidente de Gobierno, Juanma Serrano, imputado en el caso SEPI, en el marco de la comisión de investigación abierta en el Senado. Una citación que llegará la misma semana en que los populares interrogarán también a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y al Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil (DAO), Miguel Ángel Llamas, imputado por el caso Leire.

El grupo popular en el Senado ha anunciado este domingo que llamará a comparecer a Serrano, "el amigo personal de Sánchez", recordando que ya lo hizo el pasado 15 de septiembre de 2025 en la comisión de investigación del 'caso Koldo', y advirtiendo de que ahora deberá volver a dar explicaciones ante el Senado, esta vez en el marco de la investigación sobre la SEPI.

La figura de Serrano ha vuelto a primera plana después de que el juez Santiago Pedraz anunciase su imputación tras un informe de la UCO donde apuntaba al enchufe de Leire Díez y al presunto amaño de contratos públicos para beneficiar a la trama, dedicada a desactivar causas judiciales que afectaban al Gobierno.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado que Serrano está "implicado en la corrupción sanchista en doble sentido", al vincularle tanto con el supuesto cobro de comisiones como con lo que ha denominado una "delincuencia de Estado" para "tapar la corrupción", según recoge Europa Press.

"Sobre todo ello tendrá que dar explicaciones Juan Manuel Serrano", ha afirmado García, quien ha recordado que, según sostiene el PP en referencia a informes de la UCO de la Guardia Civil, Leire Díez acordó con Serrano durante los días de reflexión del presidente del Gobierno "ayudar al presidente". "En el Senado podrán contar cómo lo hicieron", ha añadido.

La presidenta del PSOE

Esta misma semana habrá varias comparecencias en la comisión SEPI del Senado. La primera llegará el lunes, con la comparecencia de la exdirectora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, que dimitió de su cargo por diferencias con el Gobierno sobre la cesión de la gestión tributaria a la Generalitat de Catalunya. Una salida que coincidió con el anuncio de que Hacienda había iniciado una investigación contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tres semanas después del hallazgo de sus joyas valoradas en 1,3 millones de euros.

No es la única cita de esta semana en el Senado, que este martes interrogará a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que está en el foco después de salir a la luz los mensajes intercambiados con Leire Díez, miembro de la trama. Unos mensajes en los que Narbona parecía estar al tanto de los planes trazados por Díez y el entonces número tres del PSOE, Santos Cerdán.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Díez mantuvo informada a la presidenta del PSOE de distintas actuaciones para "reconducir" lo que consideraba ataques al presidente del Gobierno.

El juez Pedraz atendió la petición de la Fiscalía Anticorrupción y la ha citado a declarar como testigo en el caso SEPI, una citación judicial que tendrá lugar este miércoles 15 de julio en la Audiencia Nacional, un día después de su comparecencia en el Senado.

El DAO imputado, el viernes

La ronda de comparecencias concluirá el viernes con la intervención del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, imputado en el caso Leire. La portavoz 'popular' en el Senado, Alicia García, ya avanzó que el PP continuará investigando el denominado "comando cloacas" y defendió que Llamas "tendrá que dar la cara sobre su relación" con esta presunta trama.

Su comparecencia se producirá el viernes 17 de julio, un día después de que tenga que citar en la Audiencia Nacional como investigado tras ser imputado por Pedraz junto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, al apreciar indicios de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco de la investigación sobre el denominado 'caso Leire Díez'.

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En esa causa, la UCO sostiene que la exmilitante socialista mantuvo varios encuentros con la directora general de la Guardia Civil y que habría tratado de promover actuaciones internas contra la propia unidad investigadora.

Fuente: El Periódico