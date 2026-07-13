La Fiscalía rechaza el recurso de Zapatero para expulsar a las acusaciones populares de la causa sobre las joyas
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Redacción
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