Ayuso mantiene el respaldo al alcalde de Móstoles tras su imputación pese al horizonte electoral de 2027

"Por supuesto que sí". El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, contestaba ayer a la carrera, a la salida de un desayuno informativo en el que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, presentaba al responsable de Ifema, José Vicente de los Mozos, para hablar sobre Fórmula 1, a la pregunta que le lanzaba la prensa en los pasillos sobre si la formación mantenía su apoyo al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. La pregunta de los periodistas llegaba después de que se hubiera conocido la imputación formal de regidor mostoleño en la causa que se sigue en un juzgado de la localidad por la querella por acoso sexual y laboral presentada contra él por una exedil del municipio. El 9 de octubre ha sido llamado a declarar como investigado.

Con esas escuetas palabras de Serrano se da el asunto por zanjado, al menos de momento. El partido en Madrid cierra así filas en torno a Bautista cuando el horizonte electoral, tanto municipal como autonómico y nacional asoma para 2027. En el entorno de Ayuso se entiende que nada ha cambiado. "La situación procesal es la misma. Únicamente hemos conocido la fecha de la declaración, pero no ha cambiado absolutamente nada", trasladan.

La presidenta madrileña ya mostraba su respaldo a Bautista hace menos de dos semanas en un almuerzo en el Club Siglo XXI. Ese mismo día se conocía que la jueza desestimaba la solicitud de archivo de la querella que el alcalde de Móstoles había presentado. Ayuso aseguraba entonces que el regidor está siendo acusado "por algo que nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue hasta que de repente cambió a otra cosa".

La exedil que acusa a Bautista mantiene que fue orillada de sus funciones después de haber rechazado sus insinuaciones sexuales. También que trató de poner la presunta situación en conocimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde cuyo gabinete se le derivó al partido. En varias reuniones, mantiene, los números dos y tres del PP madrileño, Alfonso Serrano y Ana Millán, la disuadieron de presentar denuncias. Desde el PP madrileño, y es a lo que se refería Ayuso en el Club Siglo XXI, se defiende que la exconcejala no mencionó situaciones de acoso sexual hasta octubre de 2024, cuando el caso ya se había escalado al PP nacional. En cualquier caso, ni el PP de Madrid ni el nacional dieron continuidad a investigarlo internamente. En el PP de Madrid se insiste en asegurar que se les planteó como una "disputa laboral" y solo a raíz de la entrada del abogado de la exedil en el proceso emergió el presunto acoso sexual.

En sus palabras hace 10 días, Ayuso insistía en su apoyo a Bautista. "¿Cómo no voy a defender su trabajo y su compromiso con Móstoles?", se preguntaba. "Está trabajando todos los días para sus vecinos, cumpliendo su programa electoral. No voy a aplicarle la justicia de autor a una persona que he puesto ahí para que gobierne como lo está haciendo".

La cuestión es, no obstante, un notable foco de erosión para el PP. Más allá del peso en el mapa de poder municipal de la Comunidad de Madrid que tiene Móstoles, segundo municipio más poblado de la región tras la capital, los ataques de la oposición por el asunto se dirigen directamente contra Ayuso e incluso contra Alberto Núñez Feijóo. Este mismo lunes al menos cuatro ministros, Diana Morant, Ana Redondo y otros dos directamente implicados en la batalla electoral por la Comunidad de Madrid, Mónica García y Óscar López, entraban en el asunto.

En el círculo de la presidenta madrileña se entiende que eso demuestra el trasfondo de uso político que se busca detrás del caso. Entretanto, se insiste en el apoyo a Bautista, quien ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el rechazo a su solicitud de nulidad de la querella, y se recuerda que cuando se supo del asunto se puso sobre él a los máximos responsables del partido, Serrano y Millán. Desde el PP nacional, su portavoz, Borja Sémper, evitaba este lunes pronunciarse sobre el futuro de Bautista y aseguraba que sigue abierto el expediente informativo que se le abrió.

De momento, el PP madrileño solo ha confirmado a sus candidatos municipales para las elecciones de 2027 en 29 de los 67 ayuntamientos de la región en los que no gobierna. En ninguno de los que ostenta la alcaldía, Móstoles incluido, ha formalizado quién será el cartel electoral.

Fuente: El Periódico de España