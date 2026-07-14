El Congreso tumba la senda de estabilidad del Gobierno con los votos de PP, Vox y Junts

El Gobierno llegó este martes al Congreso con un guion ya escrito: perder la senda de estabilidad presupuestaria, algo más que asumido, y lograr unas cuantas victorias que le dieran oxígeno en este final agónico de curso. Sin embargo, un giro inesperado ha dejado al Ejecutivo con un balance más negativo. Junts, en una nueva coincidencia con PP, Vox y UPN, ha tumbado los objetivos de estabilidad, que se volverán a debatir la próxima semana, y un real decreto sobre las finanzas de RTVE. Dos derrotas que opacan el visto bueno al decreto que aumenta la financiación en dependencia y a la ley que transforma el sistema de cuidados a las personas dependientes.

Ante un hemiciclo semidesierto, con los pesos pesados del Gobierno ausentes -Pedro Sánchez en Francia y Félix Bolaños con los Reyes en Barcelona-, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido que los objetivos de déficit establecen un 0,1% para las comunidades autónomas en los próximos tres años, lo que supone un "margen fiscal adicional de 5.800 millones de euros". Así, ha tratado de atraer a los ya convencidos del 'no' de que se "equivocan" si creen que la votación es "una victoria o una derrota" del Gobierno y no una cuestión de recursos para los territorios. "Reitero el llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que actúen con responsabilidad, pensando en el interés general y evitando debates estériles", ha concluido.

Como casi cualquier llamamiento de última hora lanzado desde la tribuna de oradores, ha sido infructuoso. Primero el PP, luego Vox y, por último, Junts, han retirado su rechazo -ya anunciado hace semanas- y se han opuesto, por unas razones u otras, a la senda de estabilidad. El PP, por considerar que los objetivos de déficit son "incompatibles" con el techo de gasto; Vox, porque se trata de "una sarta de mentiras o errores" y Junts por ser "una estafa para Catalunya". "No pueden contar con los siete votos de Junts", ha sentenciado el diputado posconvergente Josep María Cruset, quien ya defendió el rechazo a las sendas de estabilidad presentadas en 2024 y en 2025.

La posición de Catalunya

"Nosotros votamos 'no' a este Gobierno que es perjudicial para los españoles, este Gobierno no es buen gestor en lo económico, es perjudicial en lo social e irresponsable en lo fiscal", ha lamentado el diputado popular José Vicente Marí Bosó. Y el parlamentario de Vox José María Figaredo ha acusado directamente al Gobierno de haber "arruinado" al país.

Sin embargo, el discurso más duro ha sido el de Junts. "Estamos ante una operación de marketing para esconder sus flaquezas. [...] Todo el mundo sabe que no tendrán presupuestos y usted también lo sabe. Dejen ustedes de engañar a la gente", ha aseverado Cruset. Además, ha criticado que no hayan tenido en cuenta su propuesta de elevar el objetivo de déficit de las comunidades autónomas del 0,1% al 0,6% y ha puesto el acento en la "estafa" que supone para Catalunya, denunciando los escasos recursos que recibe.

Otros 'síes'

Un mismo argumento ha empleado la diputada de ERC Teresa Jordà, que, pese al voto favorable, ha dicho que la senda de estabilidad es "insuficiente" y que Catalunya sigue "infrafinanciada" y continúa "aportando mucho más de lo que recibe". "Hoy votaremos a favor, pero lo haremos sin ningún triunfalismo y ninguna satisfacción, de hecho lo hacemos enfadados", ha avisado, reprochando al Ejecutivo los incumplimientos continuos de los pactos alcanzados con su formación, como la condonación de la deuda del FLA.

Al 'sí' de ERC se ha sumado el de EH Bildu, bastante comprometido con la idea de elaborar unos nuevos Presupuestos, el del PNV, mucho más crítico, que dará su apoyo a la senda porque es el escenario "menos perjudicial", ya que el Ejecutivo tendrá que regresar a los últimos objetivos de déficit aprobados, y los de Coalición Canaria y BNG. Los cuatro diputados de Podemos se abstendrán tildando este debate, al igual que los posconvergentes, de un "disfraz" para el "pistoletazo de salida de la campaña electoral".

Ahora, el Gobierno deberá intentar, por segunda vez, aprobar los objetivos de estabilidad la próxima semana antes de poder acudir a la última regla de gasto vigente, aprobada en 2022, para confeccionar las cuentas públicas.

Otras derrotas

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A esta derrota se ha sumado una segunda, bastante inesperada, en un real decreto para que los impuestos no deducibles de RTVE pasen a computarse como coste del servicio público. Junts se ha opuesto alegando que se debería hacer lo mismo con TV3. El Ejecutivo ha tratado de paliar ambos batacazos con el éxito en el real decreto que incrementa la financiación estatal del sistema de dependencia hasta 6.200 millones de euros y la ley que reforma los sistemas de dependencia y discapacidad. Además, ha avanzado en la modificación del Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos y a otras instituciones.