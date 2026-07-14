Sondeo GESOP: Los españoles prefieren elecciones anticipadas que una moción de censura contra Sánchez

Adelanto electoral, sí; moción de censura, no. Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Política de España del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica, según la cual más de la mitad de la población (un 52,2%) cree que sería preferible convocar ya las elecciones generales frente a un 40,9% que apuesta por agotar la legislatura. Sin embargo, estos números se invierten respecto a la posibilidad de una moción de censura. El 54% de los encuestados rechazan que Junts se sume a esta operación junto a PP y Vox frente a un 40,6% que la apoyan.

Casi uno de cada tres votantes socialistas se inclinan por el adelanto electoral, mientras que esta opción es prácticamente unánime entre quienes eligieron la papeleta de PP y Vox con valores alrededor del 90%. Entre los socios de investidura, los votantes de Junts son los más favorables a convocar ya elecciones (58,6%).

En el lado opuesto se sitúan quienes apoyaron en las últimas elecciones a ERC, que en un 86,8% creen que se debería agotar la legislatura hasta julio de 2027. Los siguen, por este orden, los votantes de PNV (84%), Bildu (80,4%), Sumar (78,6%) y BNG (75,2%). Los de Coalición Canaria están divididos casi a partes iguales. La polarización ideológica se hace patente a este respecto. Entre la izquierda, ocho de cada diez votantes quieren que se agote la legislatura, en oposición a un casi nueve de cada diez en la derecha que se decantan por la disolución del Parlamento para ya ir a las urnas.

Imagen de la legislatura

Por comunidades autónomas, vascos y gallegos son los únicos que prefieren agotar la legislatura. En Catalunya, los favorables de uno u otro escenario se mueven en porcentajes similares, sin llegar a ser ninguno mayoritario. Por el contrario, los canarios son quienes más prefieren dar por finalizada la legislatura (62,2%), seguidos de los castellanomanchegos (61,7%) y los madrileños (58,8%).

El perfil sociodemográfico más favorable al adelanto electoral es el de los hombres de entre 30 y 40 años. Entre las mujeres, se baja la media con un 43,4% que prefiere agotar la legislatura frente al 48,7 que considera mejor agotarla. Por edades, el menor porcentaje de apoyo al escenario del adelanto electoral se da entre los mayores de 60 años, aunque sumando uno de cada dos.

La preferencia mayoritaria porque Pedro Sánchez adelante las elecciones, algo que ya ha rechazado al menos para 2026, contrasta con el rechazo a desalojar al Ejecutivo a través de una moción de censura de PP y Vox apoyada por Junts. La formación liderada por Carles Puigdemont viene de apoyar recientemente en el Congreso una moción que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza si no adelanta elecciones, pero rechaza por el momento pactar una moción de censura. Entre sus propios votantes, uno de cada cuatro apoya esta operación, mientras que cerca de un 61% la rechazan.

Infografía sobre una moción.

Los electores de PP y Vox apoyan con una amplia mayoría que Alberto Núñez Feijóo dé el paso de presentar una moción de censura contra Sánchez que incluya en la ecuación a los posconvergentes, con el 81,7% y el 84%, respectivamente. En el caso de los votantes republicanos, están en desacuerdo hasta el 95,7%.

En las nacionalidades históricas es donde más rechazo se concita a la moción de censura. Un 81,1% en País Vasco, un 63,4% en Galicia y un 62,8% en Catalunya. Por el contrario, los votantes más favorables a una moción de la mano de Junts son los canarios (45,7%), seguidos de los andaluces (45,2%) y los madrileños (44,6%).

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Los hombres vuelven a ser, como en el caso del adelanto, más favorables que las mujeres a forzar la salida del Ejecutivo de coalición mediante una moción de censura. Uno de cada dos hombres, frente a algo más de un tercio en el caso de las mujeres. Por grupos de edad, esta opción solo se impone por un estrecho margen entre las personas de entre 30 y 44 años. Entre los mayores de 60 años la apoyan el 37,2% frente al 55,7% que se muestra en desacuerdo.

Ficha técnica del sondeo Empresa responsable: GESOP. Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas y online. Ámbito del estudio: España. Población objetivo: Población mayor de edad con derecho a voto. Dimensión de la muestra: 1.001 entrevistas. Tipo de muestreo: Proporcional por comunidad autónoma y dimensión de municipio. Selección de la persona a entrevistar según cuotas cruzadas de sexo y edad. Margen de error: ± 3,1% bajo el supuesto de m.a.s. en universos infinitos, máxima indeterminación estadística (p=q=0,5) y un nivel de confianza del 95%. Trabajo de campo: Del 6 al 9 de julio de 2026.

Fuente: El Periódico