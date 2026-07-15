Cristina Narbona explica al juez Pedraz sus mensajes con Leire Díez: “No conocía en absoluto que pudiera estar organizando una trama”

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarado este miércoles ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional por sus contactos con Leire Díez insistiendo en desmarcarse de las maniobras de la ex militante socialista para amañar contratos y para desbaratar investigaciones policiales y judiciales. “He dejado absolutamente claro que no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando”, ha contado a su salida.

Narbona ha insistido en que conoció a Leire Díez en 2017, que la ha visto “algunas veces, sobre todo en los primeros años”, pero que “no conocía en absoluto que Leire pudiera, presuntamente, estar organizando una trama dentro del partido”.

A su salida de su comparecencia como testigo ante el juez, Cristina Narbona ha insistido en su versión ya relatada de sus contactos con Leire Díez. Si atendió sus mensajes el 24 de abril de 2024, fue porque “ella me dijo previamente que conocía hechos que podían ser importantes", ha contado, para continuar: "Y yo por hechos entendí hechos. Entendí que lo que iba a contar eran hechos, desde luego nada que ver con lo que se está investigando”.

En conversación posterior con este diario, Narbona se ha mostrado tranquila y muy contenta con su declaración judicial, informa Luis Ángel Sanz. Nabona calcula que su comparecencia ha durado menos de media hora, y en ella el juez no le ha hecho ninguna pregunta. "Creo que ha quedado claro a todas las partes que yo no conocí ninguna trama y, por supuesto, no tuve nada que ver con ella", ha asegurado.

Testigos importantes

Pedraz, que investiga la corrupción supuestamente organizada en los aledaños del PSOE, ha tomado este miércoles tres declaraciones testificales de importancia para su pesquisa. La que ha prestado Narbona se enmarca en los intentos de aclarar cuánto de orgánico -o sea, vinculado al PSOE- tenía el entramado con el que Leire Díez y Santos Cerdán trataban, supuestamente, de entorpecer las averiguaciones policiales y judiciales en su contra.

Otras dos declaraciones programadas para este miércoles, las de los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López, pertenecen al flanco de la investigación sobre el grado de penetración que pudiera haber obtenido la trama en la Fiscalía General del Estado con ese mismo objetivo.

Los tres testigos llamados este miércoles a declarar han sido citados por el hecho de haber mantenido contactos con Leire Díez. Con su partido crispado por la sentencia que este martes condenaba a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Cristina Narbona ha escenificado normalidad en su entrada en la Audiencia Nacional. Ha llegado más de media hora antes de su cita -que Pedraz le cambió la pasada semana, por el fallecimiento de su madre-, se ha vuelto hacia los fotógrafos, ha esbozado una sonrisa y ha entrado pausadamente.

Al salir ha hablado con calma, diciéndose convencida de que no será imputada. Al juez Pedraz le ha sostenido que derivó a Leire a Santos Cerdán como, entonces, secretario de organización del PSOE y encargado de la política de comunicación del partido. Posteriormente preguntó a Cerdán por lo que Leire Díez le hubiera contrado y este “me dijo que no había traído nada de interés”, ha contado Narbona.

Mensajes de una conocida

Leire Díez tiene el teléfono de Narbona, y contó en su día con la suficiente confianza con la presidenta del PSOE como para haber sido una de sus interlocutoras en una jornada de crisis profunda para el partido. Fue el 24 de abril de 2024, el mismo día en que Pedro Sánchez había dejado expectante a su partido y a la sociedad española con una "carta a la ciudadanía" en la que anunciaba que se retiraba a meditar, impactado por los casos que relacionaba con un ataque organizado contra él, su hermano y su esposa.

La conversación ha sido recogida en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ese día, Leire Díez chateó con Narbona anunciándole su intención de darle la vuelta a la situación "como un calcetín". Leire le propuso "reconducir" lo que consideraba ataques al presidente, proporcionar "ayuda cualificada". En el informe de la UCO se plasma que Narbona le contestó que "se lo había contado a Santos el otro día".

Este miércoles ha aclarado Narbona esa última frase: se refería a que había derivado, con anterioridad, a Liere Díez a quien era secretario de organización.

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La presidenta del PSOE ya habia reconocido que conoce a Leire Díez, pero nunca había abundado en detalles de esa relación, solo que la conoció siendo Díez encargada de prensa del PSOE en Santander "hace mucho tiempo". En su día, cuando difundió esa versión, no desaprovechó la oportunidad de condenar que la fontanera socialista hablara en nombre del partido cuando trataba de buscarle trapos sucios a mandos de la UCO.