Sondeo GESOP: El 53% de los ciudadanos creen que los jueces no son independientes en España

La mayoría de los españoles desconfía del trabajo de los jueces en un momento en el que se acumulan los casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y en menor medida al PP, según una encuesta del GESOP para Prensa Ibérica. El 53,5% de los ciudadanos considera que los jueces no actúan de forma independiente en España al impartir justicia frente al 43,4% que sí defiende su labor.

La Encuesta Política de España elaborada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica se hizo entre el 6 y el 9 de julio de 2026. Por lo tanto, se realizó tras varios meses de investigaciones, imputaciones y condenas por casos de corrupción que en su gran mayoría afectan al PSOE. El sondeo se hizo, por ejemplo, tras la declaración judicial de José Luis Rodríguez Zapatero como imputado, después de la condena del exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos a 24 años de cárcel por corrupción, una semana después de que el juicio del caso Kitchen quedara visto para sentencia o tras la retirada del pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para que no pueda huir de España, ya que está pendiente de juicio.

La desconfianza cunde entre los votantes de los partidos de la izquierda, que son las formaciones que en mayor o menor medida han denunciado lawfare al menos en algunos casos, como en la investigación del juez Juan Carlos Peinado que afecta a Begoña Gómez. Varios ministros han llegado a decir que "no es casual" la acumulación de diferentes causas en el tiempo contra el Gobierno y el PSOE. Según la encuesta, el 62,9% de los votantes del PSOE cree que los jueces no son independientes frente al 33,5% que piensa que sí lo son. Entre los votantes de Sumar, el porcentaje de quienes estiman que los magistrados no son independientes se dispara hasta el 76,3% frente al 22,8% que consideran que sí hacen su trabajo de forma autónoma.

En el lado contrario, los votantes del PP y de Vox confían de forma mayoritaria en el Poder Judicial, sobre todo los primeros. El 66,9% de los que recuerdan haber votado a los populares y el 58,1% de los simpatizantes de Vox creen que los jueces son independientes frente al 31% de los votantes populares y el 39% de los de Vox que también desconfían de los profesionales de la justicia.

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En resumen, censuran la labor de los jueces el 74% de los que se consideran de izquierdas y el 62% de los que se sitúan en el centroizquierda. En el otro lado, el 59,2% de los españoles que se sitúan en el centro, el 58,5% de los de centroderecha y el 63,6% de los de derechas sí creen que los jueces son independientes.

Llama la atención que los españoles de mayor edad son los que menos confían en la imparcialidad de los jueces. El 58,5% de los que tienen 60 o más años no creen en la independencia judicial, un porcentaje que baja al 54,4% entre los que tienen entre 45 y 59 años. Los más jóvenes, sin embargo, sí creen que los jueces son independientes de forma mayoritaria. Así lo piensa el 51,6% de los ciudadanos de entre 18 y 29 años y el 49,7% de los que están entre los 30 y los 44.

Por comunidades autónomas, los ciudadanos de las nacionalidades históricas confían en menor medida en la independencia judicial y a mucha distancia del resto de España. El 75,4% de los vascos, el 73,3% de los gallegos y el 65% de los catalanes consideran que los jueces no actúan de forma independiente al impartir justicia. Les siguen en desconfianza los castellanoleoneses, que coinciden en esta opinión en el 55,5% de los casos.

En el resto de las comunidades autónomas, la opinión está más dividida o se inclina a favor de los jueces. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el 52,5% sí piensa que los magistrados son independientes frente al 45,9% que desconfía del Poder Judicial. La segunda comunidad con una opinión más favorable a la judicatura es Canarias, con un 50,3% de los ciudadanos que defienden la independencia judicial frente al 41,1% que desconfía.

Ficha técnica del sondeo Empresa responsable: GESOP. Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas y online. Ámbito del estudio: España. Población objetivo: Población mayor de edad con derecho a voto. Dimensión de la muestra: 1.001 entrevistas. Tipo de muestreo: Proporcional por comunidad autónoma y dimensión de municipio. Selección de la persona a entrevistar según cuotas cruzadas de sexo y edad. Margen de error: ± 3,1% bajo el supuesto de m.a.s. en universos infinitos, máxima indeterminación estadística (p=q=0,5) y un nivel de confianza del 95%. Trabajo de campo: Del 6 al 9 de julio de 2026.

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