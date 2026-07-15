La princesa Leonor sorprende con humor en su discurso del Liceu y lanza un guiño a Sofía

La Princesa de Asturias mostró este martes en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona un nuevo estilo público respecto a sus discursos de años anteriores en los Premios Princesa de Girona y en los Premios Princesa de Asturias. La princesa incorporó bromas, referencias cinematográficas y expresiones propias del lenguaje de su generación.

Leonor habló durante buena parte de su intervención en catalán, no solo en los saludos y agradecimientos protocolarios, sino también para presentar a varios premiados, desarrollar sus historias y formular el mensaje final de la Fundación. Lo hizo con buen acento, fluidez y una naturalidad que permitió integrar el bilingüismo en el propio ritmo del relato.

"No puedo esperar más: tengo que confesarlo de una vez". Leonor abrió su discurso como si estuviera a punto de revelar algún aspecto especialmente personal de su vida. La confesión, sin embargo, consistía en contar quiénes eran sus “influencers preferidos”, las personas que la influyen y la inspiran. El arranque le permitió romper desde el primer momento con la solemnidad habitual de una ceremonia institucional. También bromeó al referirse a “la etiqueta oficial de lo aspiracional” y pedir al público que le permitiera recurrir a los "anglicismos".

El humor no apareció como un elemento aislado, sino como un recurso para acercar las historias de los premiados al público. Leonor se permitió jugar con las palabras, exagerar su propia dificultad para comprender a los dos astrofísicos premiados y presentar a los galardonados con una categoría inventada por ella misma buscando el paralelismo con los "influencers preferidos": ella prefiere los "inteligentes naturales" .

Las referencias a la cultura popular ocuparon un lugar destacado en el discurso. Al hablar de los astrofísicos Rafael Luque y José Eduardo Méndez, Leonor recurrió a 'Blade Runner' y a una de las frases más reconocibles de la película. “Estos dos brillantes científicos han visto cosas que no creeríamos, como el replicante de Blade Runner”, afirmó. A continuación, adaptó la referencia al sentido de su intervención: los descubrimientos de ambos investigadores no se perderán en el tiempo, sino que permitirán avanzar en el conocimiento de la física y la química del universo.

La mención a Indiana Jones reforzó ese mismo registro. En lugar de presentar a las maestras de Hatim Azahri, premio Social, únicamente como educadoras, las convirtió simbólicamente en exploradoras capaces de encontrar un talento que otros podían haber pasado por alto. El cine entró en el discurso no como una cita ornamental, sino como una forma de traducir el mensaje institucional a imágenes más próximas y fáciles de recordar.

Harrison Ford, en 'Blade Runner', película de 1982 dirigida por Ridley Scott. / Sunset Boulevard / GETTY IMAGES

La intervención estuvo marcada también por un lenguaje más directo, coloquial y próximo al de su generación. Leonor habló de “influencers”, de contenidos, de redes sociales, de inteligencia artificial y de personas que acompañan sus "locuras con rigor, disciplina y pensamiento crítico". Sus referentes no son personajes famosos, glamurosos o considerados aspiracionales, sino jóvenes que "entrenan bacterias", "descubren exoplanetas", "normalizan la amabilidad" y "cuentan historias desde la oscuridad y la entraña", en referencia a los premiados .

“Vamos a dejar de llamarlos influencers”, anunció antes de bautizarlos como “Inteligentes Naturales”. El juego de palabras le permitió contraponer la inteligencia artificial con una inteligencia humana asociada al criterio, la sensibilidad y el compromiso. Algunos de ellos utilizan IA, explicó en catalán, pero lo hacen "amb cap i cor", con cabeza y corazón.

La familia real, las autoridades y los premiados, este martes en el Liceu tras la ceremonia. / Zowy Voeten / EPC

La Princesa alternó el castellano y el catalán con fluidez, una naturalidad, la del bilingüismo, que practica buena parte de la sociedad catalana que hace apenas diez años vivió un momento político y social de alta tensión por el 'procés' independentista. Este martes, en el Liceu y con el 'president' Salvador Illa en primera fila parecía que hubieran pasado muchos más años.

También hubo sororidad, hermandad entre mujeres, con su propia hermana, Sofía, que la semana pasada se estrenó en Zaragoza con su primer discurso en público. Leonor recordó el viaje que ambas realizaron la semana anterior a Zaragoza para escuchar a profesores y recuperó una frase pronunciada allí por su hermana sobre los buenos maestros, aquellos que protegen "el tiempo sagrado del aprendizaje".

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Sofía no apareció únicamente como hermana o acompañante, como había ocurrido en otras intervenciones, sino como una voz pública cuyas palabras Leonor incorporó a su propio discurso. La cita le permitió reforzar una de las ideas centrales de la noche: el talento no surge ni se desarrolla solo, sino que necesita personas capaces de descubrirlo, cuidarlo y evitar que el origen social determine su futuro.