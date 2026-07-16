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Ley de amnistía

Aznar, tras conocerse el aval europeo a la amnistía: "La agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune"

El expresidente alerta de que la "unidad" de los países de la UE es la base fundamental de la institución

Aznar tras el aval a la amnistía: "La agresión sediciosa al Derecho no debe quedar impune ni recompensarse"

Aznar tras el aval a la amnistía: "La agresión sediciosa al Derecho no debe quedar impune ni recompensarse"

Lucía Feijoo Viera

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"En un día como hoy, conviene recordar que la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse", ha sentenciado el expresidente del Gobierno José María Aznar a los pocos minutos de conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del procés y respalda que se puedan amnistiar los delitos de malversación.

En un foro del Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés) celebrado en Madrid, Aznar ha advertido que "cuando se ataca la integridad nacional de un estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo". Ante líderes de la derecha europea y latinoamericana, el expresidente ha apuntado que "la unidad de España, de Francia, de Alemania o de Italia son el cimiento de la unidad de Europa". Unas palabras que, sin criticar la sentencia del TJUE, ponen en alerta sobre el fallo que avala la aplicación de la ley de amnistía

El expresidente fue el primer dirigente en valorar la decisión del TJUE. Marcó un camino y el PP apostó por recuperar la deriva politica de la amnistía después del aval jurídico del tribunal europeo a la norma aprobada por las Cortes.

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Por su parte, Aznar subrayó que “en sociedades plurales, la unidad política no se fragua desde el pensamiento unánime, sino desde la acción común y los objetivos compartidos”. Y eso pasa porque “democracia y Estado de derecho, sufragio universal e imperio de la ley” vayan “de la mano”, en contra del “intento de enfrentar Democracia y Ley”.

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Fuente: El Periódico

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