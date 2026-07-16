En libertad el humorista Héctor de Miguel 'Quequé' tras ser detenido por un delito de desobediencia

El humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, ha quedado en libertad este jueves tres ser detenido por la Policía Nacional la pasada noche en Salamanca por un delito de desobediencia por el que está siendo investigado en un juzgado de Madrid, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un comunicado.

El magistrado de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Salamanca ha acordado su puesta en libertad y ahora queda a disposición del juez de Madrid que dictó la orden de busca y captura en el marco de unas diligencias por desobediencia.

El humorista no ha atendido los requerimientos para que cumpla una pena que le fue impuesta en una sentencia condenatoria.

Fuentes judiciales han explicado a EFE que en concreto se trata de una condena dictada por la sección duodécima de la Audiencia de Madrid que le impuso la obligación de pagar 41.800 euros al periodista Alfonso Rojo por una intromisión ilegítima a su honor, algo que el humorista ya habría pagado.

Sin embargo, no habría atendido de forma adecuada la lectura del encabezamiento y fallo de la sentencia en su programa y perfiles de redes sociales, lo que habría motivado esta investigación por desobediencia que ha provocado su detención.

El humorista ha pasado esta mañana a disposición del juez tras pasar la noche en la Comisaría de Salamanca.

En su comparecencia ante el juez, De Miguel se ha acogido a su derecho a no declarar pero ha facilitado un domicilio donde poder ser notificado.

Otras causas judiciales

El pasado 16 de marzo, el Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 6 de Valladolid acordó la apertura de juicio oral contra el humorista como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

En este procedimiento, la Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.

Por otro lado, el 8 de mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid archivó un caso contra él al no ver un delito de odio en las declaraciones que hizo en su programa radiofónico sobre dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas.

Fuente: El Periódico