El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez Pedraz que ordenara "ponerse de perfil" a la UCO

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ha negado este jueves en la Audiencia Nacional las dos acusaciones que han formulado contra él mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado: la primera, que ordenara "ponerse de perfil" a sus subordinados cuando tuvieran que investigar casos de peso político. La segunda, que con las tres informaciones reservadas abiertas a la UCO entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 se pretendiera atemorizar a los agentes que investigan el caso Leire.

Según fuentes próximas al proceso, ante el juez Santiago Pedraz -que investiga la trama de corrupción supuestamente urdida en torno al PSOE por Leire Díez en Audiencia Nacional-, Llamas ha negado frontalmente lo que el que fuera coronel jefe de la UCO, el hoy general Rafael Yuste, y el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, declararon interrogados como testigos por agentes de esa unidad a finales de mayo pasado.

Asistido por el abogado del Estado y exdirigente de ciudadanos Edmundo Bal, el teniente general ha contestado a todas las partes del caso durante casi tres horas.

Llamas ha tratado de dar una única interpretación a lo que ordenó a mandos y agentes de la UCO el 16 de julio de 2024, cuando visitó las dependencias madrileñas de esa unidad. Según las fuentes consultadas, ha asegurado al juez que en no ordenó "ponerse de perfil" en un caso como el de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, sino estar a lo que el juez ordenara.

Yuste, que era coronel jefe de la UCO en aquella fecha y estaba en la reunión, tiene declarado como testigo -o sea, con obligación de decir la verdad- que el DAO les dio "indicación de 'que nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa", dice un informe de la UCO del pasado 27 de mayo.

La palabra de unos oficiales contra la de otros. Se confirma la grieta en la Guardia Civil, en medio de la tensión, con la mayoría de asociaciones profesionales pidiendo la dimisión del DAO por estar imputado, igual que se exige a los agentes de base.

La declaración ha durado más de lo previsto, tanto, que el juez Pedraz ha pospuesto 24 horas la toma de testimonio a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que también estaba citada este jueves para deponer como investigada.

Tensión

La alta tensión en la Guardia Civil, con los dos principales miembros de su cúpula llamados ante la Justicia como investigados, tendrá su prolongación este viernes. La directora general y el DAO han acudido casi al tiempo este jueves, pero finalmente González ha ido en vano: su comparecencia se ha pospuesto pese a pasar toda la mañana esperando a declarar. Síntoma de estos tiempos: el aplazamiento provoca la inédita situación de que, este viernes, la número 1 de la Guardia Civil esté declarando en un juzgado mientras el número 2 da explicaciones en el Senado.

Parte de la estrategia de ambos investigados, según las referidas fuentes, sería contestar a todo tratando de aportar un mimbre más a la argumentación de su inocencia.

Una parte no menor de las preguntas y respuestas ha girado en torno al mecanismo de investigación interna llamada "información reservada". Es un asunto clave en la necesidad del juez Pedraz de aclarar si hubo o no hubo presiones sobre los investigadores del caso Leire. El pasado 2 de julio, las fiscales del caso pedían que se interrogara a Llamas y González como investigados considerando, sobre las informaciones reservadas, que "una cosa es la mera advertencia aislada sobre la posible apertura de un expediente disciplinario y otra muy distinta la utilización sistemática y continuada del aparato disciplinario como mecanismo de hostigamiento dirigido específicamente contra quienes desarrollan investigaciones especialmente sensibles".

Llamas ha descrito como ordinarias esas investigaciones (previas al expediente disciplinario) y las ha justificado en la necesidad de descartar que se filtraba información desde la UCO a ciertos medios de comunicación. En mayo, el hoy general Yuste contó a agentes de la UCO que nunca en su carrera había pasado investigación tantas veces en tan poco tiempo.

Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

El DAO ha sido llamado después de que dos informes de la UCO -uno de ellos recolección de testimonios de testigos- señalaran intentos de entorpecer la investigación de la corrupción. Mercedes González está llamada por sus tres -o al menos dos- reuniones con Leire Díez, en una de las cuales la muñidora socialista le planteó rehabilitar irregularmente al comandante procesado Rubén Villalba, agente de Información que colaboraba con la trama.

Tomar café

La comparecencia de la directora general llega después de que diera una última versión de esas reuniones en el Senado: fueron citas "para tomar café", y las cortó cuando Leire Díez le hizo la petición irregular. Sobre el contenido de posteriores charlas vía Whatsapp no se sabe nada, pues González activó el borrado de mensajes en su perfil.

El DAO, por su parte, ha comparecido 24 horas antes de que tenga que acudir al Senado para explicar ante la comisión del caso Koldo su relación tormentosa con los mandos de la UCO y por qué se le sugiere un papel de obstructor en las testificales del caso.

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La plataforma Hazte Oír ha pedido al letrado del PP Alberto Durán, que representa a la unión de acusaciones populares del caso Leire, que pida una vistilla para acordar prisión provisional a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González y el DAO Llamas, dado “el riesgo de fuga evidente” y el de “reiteración delictiva”, ha explicado el abogado del colectivo ultra, Javier María Pérez Roldán.