El PP resta importancia al fallo del TJUE e incide en que Sánchez "cambió poder por impunidad": "El debate nunca fue solo jurídico"

"Los demócratas respetamos las sentencias. Todas las sentencias y todos los tribunales", ha dicho Alberto Núñez Feijóo sobre el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la aplicación de la ley de amnistía en los casos de malversación y también en los delitos de terrorismo. Ahora bien, el líder de los populares, como otros dirigentes del partido, ha rebajado la importancia de esta decisión, asegurando que "no convierte en verdad las mentiras de [Pedro] Sánchez". Miguel Tellado, 'número dos' del PP también ha señalado que el fallo "se circunscribe a un análisis muy concreto" ha apuntado a que "el debate nunca fue solo jurídico", cargado contra el presidente del Gobierno por "cambiar poder por impunidad" y contra la "gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo".

Con la pelota de vuelta en el tejado del Tribunal Constitucional, que deberá analizar el fallo del TJUE para pronunciarse sobre los recursos de amparo interpuestos, Tellado ha sostenido en un vídeo enviado a los medios que la decisión de este jueves, largamente esperada, es "un paso más en un largo recorrido judicial" en el que lo único que pueden hacer es "respetar todas las decisiones de los tribunales". "Los demócratas respetamos las sentencias siempre", ha asegurado para afear las críticas del Gobierno a los jueces tras las sentencias por casos de corrupción.

No obstante, los conservadores tratan de minimizar la importancia de este fallo y Tellado ha recalcado que se trata de un "análisis muy concreto", mientras fuentes del PP inciden en que "no examina la constitucionalidad, ni la oportunidad política, ni dicta una sentencia sobre toda la Ley de Amnistía". Sin embargo, fue ya el TC quien declaró la constitucionalidad de la norma y el TJUE se ha pronunciado solo sobre aquellas cuestiones que le han solicitado los tribunales españoles a través de varias cuestiones prejudiciales.

La propia portavoz en el Congreso del PP, Ester Muñoz, ha explicado que el fallo del TJUE es sobre "dos cuestiones muy concretas que plantean dos tribunales en España, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, sobre si se han utilizado fondos europeos para preparar el procéss y sobre si había habido acciones terroristas en las calles de Cataluña". Así, ha insistido en que "responde a dos cuestiones muy concretas, no sobre si la amnistía es constitucional o no", olvidando que ya lo hizo el Tribunal Constitucional español.

Aun así, la dirigente conservadora ha señalado que el PP lo que quiere es que "se aplique la ley y son los tribunales y los jueces los que tienen que aplicarla". "Es un proceso muy largo, muy complejo, que sigue en estos momentos validándose en los tribunales españoles", ha apuntado.

Ataques al independentismo

Pese a todo, los populares tratan de recolocar el debate, alejándolo del plano judicial, dado el fallo del TJUE, y volver a llevarlo a la arena política. "Dijo a todos los españoles que nunca haría nada así. [...] Con y sin sentencia, mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés personal", ha denunciado Feijóo en un acto en Las Palmas de Gran Canaria. Tellado, por su parte, ha incidido en que "el debate nunca fue solo jurídico", sino que el debate es "si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura".

"Eso siempre será moralmente inaceptable", apuntan fuentes del PP tras criticar que Sánchez se sumara al carro de la ley de amnistía "contra la palabra dada y contra la voluntad de la mayoría de los españoles". Es en este punto cuando también Tellado ha arremetido contra los partidos nacionalistas, pese a sus acercamientos a Junts: "Ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo. No se elimina su responsabilidad política".

Noticias relacionadas

E, incluso, aseguran que "diez años más tarde Cataluña intenta recuperarse de ese gran proceso tóxico". No obstante, recuperan las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre pasar página y aseguran que es hora de "abrir un nuevo tiempo" en el que se hable de vivienda, sanidad, fiscalidad o seguridad.