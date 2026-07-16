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Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Fuente: El Periódico
Moncloa considera que un juicio con "jurado es una muestra más de la intención política"
"Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa de una organización ultraderechista, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del Presidente del Gobierno". "La decisión de llevar a cabo un procedimiento por jurado es una muestra más de la intención política", argumentan desde Moncloa sobre el caso Begoña Gómez tras la decisión de la Audiencia de Madrid
Satisfación para Cristina Álvarez
Por su parte, el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, reconoció que está "muy satisfecho" con el auto de la audiencia provincial porque "acoge -dice- prácticamente todos los argumentos de mi recurso, reduce la acusación contra mi cliente a un fleco -que deberá quedar en nada en el juicio-, le elimina 3 delitos, y anula las cautelares".
Para Moncloa, "Begoña Gómez es inocente" y ve "persecución" a la mujer del presidente
"Begoña Gómez es inocente. Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del Presidente del Gobierno.
Junto a Begoña Gómez también será juzgada su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, sólo en relación con el supuesto desvío del software, y no irá a juico por tráfico de influencias. Además, queda sobreseída la acusación por delito de corrupción en los negocios.
Del procedimiento por Ley del Jurado queda separado el empresario Juan Carlos Barrabés, contra el que se seguirá la investigación en procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos a su empresa.
Además, la Sala acuerda el alzamiento de las medidas cautelares personales acordadas respecto de las investigadas, consistentes en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, sin perjucio de que ambas estén localizadas en todo momento.
El PP ve una "inconcebible" para la democracia española que Begoña Gómez vaya a juicio por dos delitos
En la misma semana en la que el hermano del presidente del Gobierno ha sido condenado por prevaricación, se confirma que su esposa se sentará en un banquillo por los delitos de tráfico de influencias y malversación. De esta manera responden fuentes del Partido Popular tras conocerse la última decisión de la Audiencia de Madrid sobre la situación de Begoña Gómez.
En el PP señalan que se trata "de una situación sin precedentes en la democracia española e inconcebible en cualquier democracia europea, que se suma a las 127 imputaciones por corrupción que rodean al presidente del Gobierno y a su partido, el PSOE. "Ningún demócrata debería normalizarlo", remachan.
Es más, apuntan a que "una instancia superior confirma algunas medidas del juez instructor y corrige otras, demostrando que la Justicia funciona. Como sucede en cualquier democracia, mal que le pese a Pedro Sánchez y a sus voceros".
Por ello, desde el PP consideran que "al Gobierno le habrá durado la euforia por la separación de poderes lo que ha tardado en conocer esta decisión. Es una característica típica de los líderes autoritarios a los que ayer hizo referencia Alberto Núñez Feijóo, que solo aceptan las sentencias cuando les dan la razón".
Primera reacción de Puente
"¿Lo veis niños?. Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante". De esta manera reaccionó en X el ministro de Transportes después de conocerse la decisión del tribunal madrileño, que lleva debatiendo de este asunto desde el lunes, y ha dado a conocer el resultado de las deliberaciones en la misma jornada en la que la justicia europea ha avalado la ley de amnistía.
La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado contra Begoña Gómez por dos delitos
La Audiencia de Madrid ha decidido, tras varios días de deliberaciones, mantener la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, sea juzgada en un juicio con jurado.
Juan José Fernández
El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia civil, Manuel Llamas, ha negado la principal de las acusaciones que se formulan contra él en los testimonios de mandos de la UCO: ha asegurado al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Leire, que en ningún momento dio orden a sus subordinados de “ponerse de perfil” en investigaciones de relieve político.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz ha decidido posponer a mañana la declaración de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes Gonzalez, dado lo que se está prolongando la declaración del DAO , el teniente General Manuel Llamas.
Juan José Fernández
La directora y el DAO de la Guardia Civil declaran como investigados ante el juez Pedraz por supuestas presiones a la UCO
Jornada de alta tensión en la Guardia Civil, con los dos principales miembros de su cúpula compareciendo ante la Justicia como investigados. La directora general del instituto armado, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, han acudido este jueves a la convocatoria del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el expansivo caso Leire, de supuesta corrupción en los aledaños del PSOE.
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