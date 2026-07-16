Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en un acto en Moncloa.

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en un acto en Moncloa. / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

May Mariño

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Miguel Ángel Rodríguez

Luis Ángel Sanz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El funcionario del SEPE expedientado en Mérida denuncia que la oficina atiende ahora consultas sin cita
  2. Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar
  3. La Audiencia de Madrid corrige a Peinado y deja sin efecto la imputación de Olga García por la planta solar de Alcántara
  4. El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial
  5. Una vecina de La Madrila deberá pagar 7.000 euros para arreglar el coche que le destrozaron los vándalos una noche de fiesta
  6. El 273, el número de la suerte para los 50 adjudicatarios de viviendas protegidas en El Junquillo de Cáceres
  7. La millonaria fortuna de Pedro Porro, 'MVP' de España ante Francia: sueldo de casi siete millones al año, una empresa inmobiliaria y un valor de mercado astronómico
  8. Transportes activa la expropiación urgente de 4.354 metros cuadrados para la M-30 de Cáceres

Bienestar, cohesión y alimentación accesible en el corazón del medio rural

Bienestar, cohesión y alimentación accesible en el corazón del medio rural

Resistencia Islámica en Irak ofrece 10 millones de dólares por el asesinato de Trump

Resistencia Islámica en Irak ofrece 10 millones de dólares por el asesinato de Trump

Consulta la portada correspondiente al día 17 de julio de 2026

Consulta la portada correspondiente al día 17 de julio de 2026

La Virgen del Carmen procesiona por el recinto monumental de Cáceres arropada por cientos de fieles: "Es emocionante verla salir"

La Virgen del Carmen procesiona por el recinto monumental de Cáceres arropada por cientos de fieles: "Es emocionante verla salir"

Las mejores imágenes de la 12ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 12ª etapa del Tour de Francia

Fotogalería | La procesión de la Virgen del Carmen en Cáceres, en imágenes

Fotogalería | La procesión de la Virgen del Carmen en Cáceres, en imágenes

Muere Mary Jo 'MJ' Shannon, madre de Kris Jenner y abuela del clan Kardashian

Muere Mary Jo 'MJ' Shannon, madre de Kris Jenner y abuela del clan Kardashian

Vídeo | La Virgen del Carmen procesiona en Cáceres

Tracking Pixel Contents