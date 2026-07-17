La directora de la Guardia Civil culpa a Cerdán ante el juez Pedraz: "Soy una víctima de Santos"

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha puesto más distancia con la trama de Leire Díez. y Santos Cerdán añadiendo detalles que no había dado hasta ahora en las sucesivas versiones sobre sus encuentros con la muñidora socialista. Este viernes, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, González ha sostenido que ella y Cerdán tenían una mala relación dentro del partido, y que el que fuera secretario de Organización del PSOE trataba de perjudicarla políticamente, como a otras militantes destacadas del partido. "Hay obra publicada de que soy una víctima de Santos", le ha dicho al juez.

De hecho, según fuentes próximas al caso consultadas por este diario, la directora del instituto armado ha asegurado al juez que, cuando Leire Díez le pidió un primer encuentro, si hubiera sabido que trabajaba aliada con Santos Cerdán, no se hubiera sentado ni un minuto con ella.

El número de encuentros presenciales entre González y Díez sigue sin saberse a ciencia cierta. Mercedes González ha vuelto a contradecir a la UCO. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene constatadas tres citas en sus informes, y la directora general ha vuelto a sostener, esta vez en sede judicial, que solo recuerda dos.

Nada con Leire

Mercedes González ha seguido la estrategia, de la que ya ha informado este diario y que también sigue el teniente general Manuel Llamas, de contestar a todo y a todos para apuntalar el relato de su inocencia. Durante dos horas de su pospuesta declaración, inicialmente prevista para este jueves, ha contestado al juez, a una fiscal, a su abogada y a la acusación unificada del caso Leire, que ejerce el letrado del Partido Popular.

Ante el magistrado que investiga la trama de corrupción e injerencia supuestamente urdida por Leire Díez en los aledaños del PSOE, la directora de la Guardia Civil ha negado haber ayudado en nada a Leire Díez, y no se ha apartado del relato de sus reuniones con ella que ya formuló en el Senado. O sea, que Díez le pidió verse, presentándose como periodista free-lance y que lo que hablaron no fue sustancial hasta que ella, en una última reunión, le pidió que favoreciera al comandante Rubén Villalba, guardia civil procesado en el caso Hidrocarburos y atraído por Leire a sus maniobras.

González ha señalado que no conocía que Leire Díez pudiera estar utilizando su nombre, hasta que la propia Guardia Civil constata la existencia de un plan para desacreditar la investigación de la UCO en casos que afectaban al PSOE.

Informaciones reservadas

Mercedes González ha ido en calidad de investigada, bajo una atribución de un delito contra la Administración de Justicia, más conocido como obstrucción.

En ese filón se ha centrado una parte no menor del interrogatorio de este viernes, inquiriendo las acusaciones sobre las tres informaciones reservadas (IR) que se les abrieron a mandos de la UCO mientras investigaban casos de gran relieve político, como el de la prevaricación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Las IR, lamentadas en sus declaraciones como testigo por el hoy general y entonces coronel jefe de la UCO Rafael Yuste, son el elemento principal de inculpación contra Llamas y González. En el escrito en el que pidieron a Pedraz que se interrogara a Mercedes González, las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen consideran que tres IR son una "utilización sistemática y continuada del aparato disciplinario como mecanismo de hostigamiento" a los agentes de la UCO.

La directora de la Guardia Civil ha explicado al juez y a las partes cómo es el procedimiento de las informaciones reservadas, y ha tratado de aclarar fechas exactas, saliendo al paso de preguntas sobre una de las IR que se supone que ordenó un domingo el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas.

La directora ha sostenido que esas IR se abrieron para aclarar hechos concretos, y no para atemorizar a ningún agente. Así mismo ha aclarado que ella no abrió esas investigaciones internas, sino el DAO, salvo en un caso, el de una publicación de contenidos en un diario que afectaban al propio Llamas, fue ella la que ordenó la apertura el 30 de agosto de 2025.

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Al mismo tiempo, ante la Comisión Koldo del Senado, el DAO explicaba lo mismo sobre esa información reservada.