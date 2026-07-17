El PSOE da por amortizado el daño electoral de la amnistía: "Hoy perjudica más la financiación autonómica que la ley de gracia"

La dirección del PSOE da por amortizado el daño electoral que ha hecho al partido la negociación de la Ley de Amnistía y los pactos con Junts en 2023 y 2024, aunque admiten que su efecto negativo puede haber llegado hasta las elecciones de este año en varias comunidades, especialmente en Aragón, donde en febrero los socialistas se hundieron hasta su peor resultado histórico en votos, y Andalucía, donde también tocaron suelo. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de este jueves fue como una bombona de oxígeno en medio de la marejada general de la corrupción que rodea al PSOE.

Entre la decisión de la Audiencia de Madrid sobre el caso Begoña Gómez y la declaración de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Audiencia Nacional, se coló ayer el alto tribunal europeo con una sentencia que ha sido vista claramente como un respaldo contundente al Gobierno y un varapalo para el PP, que siempre pronosticó que Europa tumbaría la amnistía. No solo porque el TJUE confirma la legalidad de la norma, sino incluso porque respalda la tesis del Ejecutivo de que contribuyó a "la reconciliación".

Ferraz respiró aliviado. No por esperada, la decisión judicial europea fue menos bienvenida. La mayoría de los dirigentes socialistas actuales dan por "amortizado" el desgaste que supuso la ley pactada con Junts per Catalunya, un partido de "la derecha supremacista", como lo califica una exdirigente del máximo nivel. Los líderes y cuadros actuales defienden en general la medida de gracia. Pero algunos critican que los pactos a los que se llegó con Junts fueron muy limitados, porque ni siquiera sirvieron para aprobar un solo presupuesto.

"Fuerte impacto" en Andalucía o Aragón

"Hoy en día la amnistía está superada, y más con el aval del Constitucional primero y del TJUE después", explican fuentes de la dirección. Sin embargo, el daño infligido ha llegado incluso hasta las elecciones autonómicas de este año, como aseguran a EL PERIÓDICO fuentes del PSOE aragonés y del andaluz. "Además, al haber venido la candidata del Consejo de Ministros y del entorno inmediato de Pedro Sánchez [Pilar Alegría], eso nos ha impedido tener una voz propia y diferenciada como sí pudieron tener en Castilla y León", donde el resultado fue mejor (los socialistas subieron en marzo en votos y escaños con respecto a las últimas autonómicas).

Dirigentes del PSOE andaluz también reconocen el "fuerte impacto" que la medida ha tenido en las autonómicas de este año. Por eso, finalmente la dirección decidió no contar con el president Salvador Illa en la campaña electoral andaluza, a pesar de lo manifestado inicialmente por la vicesecretaria general del PSOE y candidata, María Jesús Montero.

Sin embargo, también desde Andalucía, un importante dirigente contrasta el daño electoral en el corto plazo con los beneficios políticos y sociales, que aventura se verán más en el medio y en el largo plazo: "La convivencia en Cataluña, casi una década después de la ruptura de 2017, y tras ocho años de Pedro Sánchez en Moncloa y tres de Salvador Illa en la Generalitat, es indudablemente mejor".

Desde el PSOE madrileño apuntan que "ahora mismo perjudica más la financiación autonómica pactada con Esquerra y rechazada por todos menos por Cataluña que los pactos con Junts" porque "tiene que ver con el reparto de los recursos y del dinero, mientras que la amnistía es hacer política".

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. / Glòria Sánchez / Europa Press

Fuentes de la cúpula socialista no temen la vuelta de Carles Puigdemont a España. Es más, creen que contribuirá a "terminar de normalizar la política catalana y la española", además, aventuran que el año que viene será "más que posible" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, termine hablando con él si necesita sus votos para librarse de Vox, en el caso de que el PP pudiera sumar mayoría con los nacionalistas y sin Vox tras las elecciones generales, algo que ahora no pronostica ninguna encuesta.

"Lo que está claro es que el PP comenzó prediciendo el apocalipsis y ha terminado aceptando a Junts como un actor político más y buscando su apoyo para una moción de censura", aseguran desde Ferraz, donde no son pesimistas con el efecto de los pactos con Junts de cara a las elecciones del año que viene. "Cuando Puigdemont vuelva se demostrará que esta ley ha normalizado la convivencia y ha desinflado el suflé independentista", asevera un miembro de la dirección socialista.

Noticias relacionadas

El PSOE defiende que tanto el Constitucional primero como el TJUE ahora han terminado dando la razón a los argumentos esgrimidos por el Gobierno desde el principio. Además, el triunfo de Illa en las elecciones de mayo de 2024 "confirmó que la jugada estaba bien hecha: sirvió para la investidura del Gobierno de España y después hizo posible un Ejecutivo socialista en Cataluña".

Fuente: El Periódico