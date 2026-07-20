El presidente de Plus Ultra señala a Zapatero y "Julito" en el pago de la mordida por el rescate por sus labores de "acompañamiento"

El presidente de la compañía aérea Plus Ultra ha decidido tirar de la manta y ha implicado a José Luis Rodríguez Zapatero y al que se considera su testaferro, el consultor Julio 'Julito' Martínez Martínez, en el cobro de 'mordidas' a cambio de la obtención del crédito de 53 millones de euros para el rescate de la compañía tras la epidemia de covid.

Así, señala que había que contratar al consultor, "conscientes" de su relación con el expresidente socialista. Asumieron un pago del 1 por ciento de lo que su obtuviera por "por tales labores que, eufemísticamente, llamaron de acompañamiento".

El documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO señala que Martínez Sola, "en aras de coadyuvar a la acción de la Justicia" --al igual que ha hecho el propio 'Julito', aunque de manera más general--, relata que ni él ni el igualmente directivo Roberto Roselli llegaron a tener nunca "una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la Sepi", si bien "como una medida desesperada" se asumió que debían contratar con Martínez Martínez por su relación con Rodríguez Zapatero, "asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron de acompañamiento.

Lo hicieron, continúa su relato, a pesar de su convencimiento de que habían presentado "un expediente administrativo técnico mediante el que la compañía cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda".

Querían cobrar

Ya desde mediados de mayo de 2020 los directivos de la compañía aérea "tuvieron plena conciencia" de que Rodríguez Zapatero y el consultor Martínez "tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar (así que por ahí vendrá la mordida), lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía", aún cuando desconociesen los acuerdos internos entre ellos.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

Igualmente, Martínez Sola alude a que su socio Roselli mantuvo una conversación con "Julito" en la que éste les explicito que por llevar a cabo el plan de viabilidad se les iban a cobrar unos honorarios a través de una «finance boutique», no obstante, dicho plan fue encargado a PricewaterhouseCoopers por parte de Plus Ultra.

"Los "honorarios" (sic), como veremos y a pesar de la ausencia de trabajos (simplemente se hicieron unos escasos informes de cobertura), se cobraron igualmente", agrega el escrito, añadiendo que toda esta información tiene reflejo en la conversación de WhatsApp contenida en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y localizada en el teléfono del directivo Rodolfo Reyes.

En esta conversación, mantenida el 18 de mayo de 2020 entre Reyes y Roselli, el primero le señala al segundo ¿Vas a estar en la conversación con zapatero?, a lo que Roselli responde que "no con él directo" porque habla con un lacayo (escribe esta palabra incorrectamente con ll).

"Deben tener su guiso montado", responde Reyes, y su interlocutor tercia que ya le dijo a Julio (Martínez Sola) que montaron su finance boutique. "Así que por vendrá la mordida", augura el primero, a lo que le sigue el remate de Roselli: "Jajjaja. Pues si funciona".

El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

Teléfono oculto: Zapatero

También detalla Sola en el escrito que un poco antes de esta conversación, en abril de 2020, recibió una llamada "desde un número oculto, resultando ser Don José Luis Rodríguez Zapatero" La conversación duró aproximadamente 10 minutos y, en la misma el empresario trasladándole la difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO, ya que en ese momento todavía no existía ni se conocía el que pasaría a llamarsae Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas [FASEE]).

"Ante dicha petición, el señor Rodríguez Zapatero manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas. También indicó al señor Martínez Sola que, en todo caso, que de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, don Julio Martínez Martínez", continúa el relato del empresario. En la misma conversación con el expresidente Zapatero Zapatero "no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones".

De hecho, según precisa, el presidente de Plus Ultra no conocería presencialmente a Zapatero hasta 2024, en el Hotel Santo Mauro, "aunque sí tuvo noción de que estaba detrás del asunto por referencias de personas cercanas e intermediarios" principalmente 'Julito'.

Otras conversacionese destacadas en el escrito del presidente de Plus Ultra ahondan en la relación. Como la mantenida e 4 de julio de 2020 con el señor Reyes, que informó al presidente de la compañia de la creación del FASEE, respondiendo Martínez Sola que el 'Grupo Zapatero' ya estaba con ello: "¿Qué piensas? le preguntó entonces su interlocutor, a lo que Martínez Sola añadió que "lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen). El martes, comemos Roberto y yo con Julio Martínez", y Reyes responde: "el tocayo".

El el documento, el presidente de Plus Ultra llega a reconocer que dada la preocupación por la lentitud de la tramitación del expediente, desde la compañía "plantearon la conveniencia de que el señor Rodríguez Zapatero o el señor Martínez Martínez intervinieran directamente ante responsables de la Sepi para agilizar el expediente. Incluso se intentó que obtuvieran una garantía verbal de que la ayuda sería concedida, con el objetivo de utilizar dicha expectativa para obtener financiación puente de enti dades bancarias".

Fue a comienzos de enero de 2021 cuando el procedimiento de solicitud de ayuda pública había entrado ya en su fase decisiva, y paralelamente al trabajo técnico desarrollado por los asesores externos designados, continuaban las actuaciones de seguimiento e intermediación. "El 6 de febrero, el señor Reyes propuso organizar una comida entre don Camilo Ibrahim Issa, el señor Martínez Martínez y los responsables de Plus Ultra. La razón era que Issa acababa de reunirse con el expresidente del Gobierno, "quien le había transmitido que la operación avanzaba correctamente".

Para ilustrar todo ello, se subraya un mensaje del propio expresidente a su amigo Martínez el 21 de julio de 2021: "En tiempo y forma. Exitosa gestión".