Sánchez abre la Moncloa a aficionados e influencers para recibir a la selección y les pide mirar ya a 2030: “No hay dos sin tres”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido esta tarde a los jugadores de la selección española tras ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un inusual formato abierto a la participación de trabajadores de la casa y numerosos aficionados de todas las edades. Tras saludar uno a uno a los jugadores y al equipo técnico y realizar una foto de familia en las escalinatas del Palacio de La Moncloa, el protocolo se relajó para dar paso a un acto en un escenario en los jardines del palacio en el que sorprendió como maestro de ceremonias el conocido influencer Ibai Llanos.

Sánchez agradeció así a la federación acudir a lo que llamó “la casa de todos los españoles y españolas” y se atrevió a pedirles “soñar” con una tercera estrella en la próxima cita mundialista. “No hay dos sin tres, y encima siendo España país anfitrión del Mundial 2030”, concluyó. Tras reconocer que no se considera un experto en fútbol, el jefe del Ejecutivo aseguró haber “disfrutado” con el juego de la selección y reivindicó el camino para llegar a la final y ganarla.

El capitán de la selección, Rodri Hernández, inseparable de la copa del Mundo, tuvo unas palabras en las que expresó que “ganar con tu páis es lo más bonito que hay” para asegurar que este sería el título más especial de su carerra deportiva. “Lo más grande que puedes hacer en el fútbol”, enfatizó. Asimismo, el seleccionador Luis de la Fuente destacó en su intervención esta generación de futbolistas para definir a la selección como “el mejor equipo del mundo, con letras mayúsculas”.

El jefe del Ejecutivo estuvo presente este domingo en Nueva York para asistir a la final y desde allí viajó directamente a Argelia, donde mantuvo un encuentro bilateral con el presidente Abdelmajid Tebboune para escenificar el fin de la crisis diplomática por el giro en la posición tradicional española sobre el Sáhara Occidental y reforzar la alianza sobre suministro de gas. Una cita que se había fijado días antes de conocerse que España jugaría la final del Mundial, obligando así a Moncloa a cuadrar agendas a última hora.

Durante su declaración institucional junto al presidente argelino, y recogiendo el guante de la felicitación de este, Sánchez aprovechó para en “un día de mucha alegría y celebración, darle las gracias a la selección española y al equipo técnico por su juego, por su esfuerzo y por la victoria, que es una victoria de todos los españoles y españolas”. Sin demora, tras participar en el almuerzo oficial ofrecido por el presidente argelino, el jefe del Ejecutivo regresó a Madrid para recibir a la selección española en el Palacio de la Moncloa tras su histórica proclamación como campeona del mundo al vencer a Argentina.

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Esta fue la segunda parada del recorrido de celebración de la selección iniciado tras la audiencia en el Palacio de la Zarzuela con los Reyes y que la llevará por las calles de la capital hasta Cibeles. Junto a la sede del consistorio tendrá lugar el acto central con la presentación de los futbolistas.