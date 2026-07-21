El CGPJ analiza si archiva definitivamente las quejas contra Peinado como pide el promotor que estudia el expediente

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder General tiene este martes sobre la mesa las propuestas de archivo del promotor de la Acción Disciplinaria con respecto a cinco quejas presentadas contra diversos aspectos de la instrucción del juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. Entre otras, las presentadas por el exministro de Justicia Félix Bolaños, la asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno o el Sindicato Unificado de Policía por las dudas expresadas por el juez en relación con una supuesta huida de esta a pesar de contar con escolta oficial.

Igualmente, este martes se analizan otras quejas presentadas por el grupo municipal Más Madrid ,el diputado socialista Pedro Guillermo Hita y un particular, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

Quejas de la policía

El pasado mes de junio, y por cuatro apoyos frente a cuatro ( el voto de calidad la presidenta Isabel Perelló superó el empate) los vocales habían acordado remitir al promotor de la acción disciplinaria copia del auto dictado por Peinado contra la esposa de Pedro Sánchez para que analizara si las expresiones referidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad son constitutivas de una falta grave.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Mad / Eduardo Parra - Europa Press

Concretamente, el juez señalaba en su auto que no cabía duda de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Quejas de Bolaños

Unos meses antes, en marzo, se rechazó una propuesta inicial de archivo con respecto al resto de quejas, entre las que se encontraba la que Bolaños interpuso contra el titular de la plaza número 41 de Instrucción de Madrid por "irregularidades" durante el interrogatorio al que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 le sometió en el marco de la pieza abierta por presunta malversación relacionada con la actividad de la asistente de Begoña Gómez en Moncloa. También por los términos de la exposición razonada ante el Tribunal Supremo en el que Peinado intentó, sin éxito, que el Supremo procediese contra él.

Por su parte, Más Madrid presentó queja contra Peinado por "dejar morir la instrucción de un caso de presunta prevaricación" que investigaba la adjudicación, de un patrocinio de 72.600 euros de la Empresa Municipal de Transportes para 'Ok diario' en el marco de unas jornadas en un momento de "precampaña" electoral.

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Otra de las diligencias se incoó en relación con la queja de un ciudadano que se declaraba preocupado por la actuación del magistrado en la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno. Alegaba como motivos que esta se iniciara a raíz de una denuncia de la asociación Manos Limpias, que Peinado hubiera discrepado en reiteradas ocasiones del criterio del Ministerio Fiscal o que citara a personas del entorno político del Ejecutivo sin aparente relación con los hechos y que se estuvieran produciendo filtraciones de información bajo secreto a los medios de comunicación.