El PSOE pide reabrir la causa a Miguel Ángel Rodríguez y reprocha que borrase mensajes

El PSOE ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que ordene reabrir la investigación por presunta revelación de secretos a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y le ha reprochado que borrase sus mensajes con la pareja de la presidenta madrileña "cuando se ha visto apuntado por la Justicia".

En su recurso contra el archivo de la causa, adelantado por elDiario.es y al que ha tenido acceso EFE, el partido recuerda que tanto Rodríguez como la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, acusaron al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz -condenado por el Tribunal Supremo hace meses- de que borrar conversaciones era sospechoso en un imputado, ya que un inocente no borra mensajes.

"Quien así opinaba ha borrado mensajes cuando se ha visto apuntado por la Justicia", subraya el recurso contra el archivo dictado a finales de junio por la titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid.

La magistrada que estaba al frente de esta investigación -que rechazó en un primer momento abrir la causa- cerró el caso al no ver indicios de revelación de secretos en la actuación de Miguel Ángel Rodríguez, concretamente en enviar la foto, el nombre y los apellidos de dos informadores del periódico El País a un chat de periodistas el 19 de marzo de 2024.

Una decisión "precipitada", en opinión del PSOE, que subraya que tres testigos confirmaron que Miguel Ángel Rodríguez tuvo los datos personales de los periodistas a través de fuentes policiales, después de que fuesen identificados por la Policía cuando estaban en las inmediaciones de la vivienda de Díaz Ayuso, realizando una investigación.

Para el PSOE, acusación en el procedimiento, que González Amador manifestase a la jueza que fue él quien envió una fotografía de los periodistas a Miguel Ángel Rodríguez tras remitírsela un vecino es "irrelevante", aunque fuese cierto, y subraya que esta versión no ha podido ser corroborada porque ambos "se apresuraron a borrar la supuesta conversación".

"No puede entenderse en modo alguno este borrado; y esto apunta a su culpabilidad", subraya el recurso.

La representación legal del PSOE reprocha a la jueza que vuelva a archivar la causa "sin haber realizado una mínima investigación de los hechos ni una indagación efectiva sobre las probables filtraciones policiales", sin tomar declaración ni al vecino citado por González Amador ni a los policías que recabaron los datos de los periodistas.

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"Nos encontramos ante una instrucción que padece una práctica sesgada de diligencias, donde se descartan aquellas dirigidas a la averiguación del delito en favor de otras dirigidas a exculpar al imputado", apunta.