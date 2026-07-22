Anticorrupción pone el foco en los tres empresarios que vinculan a Zapatero con 'mordidas' por el rescate de Plus Ultra

Las confesiones por escrito contra José Luis Rodríguez Zapatero presentadas ante el juez por su amigo y presunto testaferro Julio 'Julito' Martínez y los directivos de la aerolínea Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli no pillaron por sorpresa a la Fiscalía Anticorrupción. Sus defensas advirtieron con tiempo al Ministerio Público de que las harían llegar al juez José Luis Calama este lunes, en vísperas de la comparecencia del considerado testaferro del expresidente socialista por supuesto tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Una vez conocido su contenido, en el que este último confiesa pagos por el 1 por ciento del rescate (53 millones de euros públicos) de Plus Ultra a cambio de "labores de acompañamiento" en la gestión del crédito y se habla directamente de "mordidas" por parte de Martínez Sola y Roselli, la Fiscalía considera que estos son los testimonios sobre los que debe apoyar sus próximas actuaciones. Fuentes de este departamento reconocían durante un receso de la comparecencia de 'Julito' ese martes que solicitarán la pronta comparecencia de los directivos de la aerolínea, si bien es probable que esta diligencia no se produzca hasta septiembre.

En esencia, los tres empresarios admiten lo mismo y ponen en serios apuros al expresidente del Gobierno, quien en su comparecencia del pasado 17 de junio ante el juez Calama negó la mayor y optó por insistir en los argumentos exculpatorios que ya expuso durante su comparecencia en el Senado del pasado mes de marzo. Afirmó de forma rotunda que no tuvo ninguna influencia en la concesión del crédito a Plus Ultra y optó por callar con respecto a los mensajes volcados en EEUU del teléfono de uno de los directivos de la compañía que aludían la confianza del "pana Zapatero" para lograr la ayuda pública.

En todo caso, el juez no le creyó, y en el auto en el que rechazó retirarle el pasaporte incluyó un mensaje que ahora parecen corroborar las confesiones, que su testimonio no había podido "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" expuestos en el auto que propició el registro de su despacho oficial de expresidente del Gobierno. Ahora, los testimonios de tres de los empresarios imputados junto a él son claves para la continuación de las investigaciones.

José Luis Rodríguez Zapatero, ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado, el pasado 2 de marzo de 2026. / Eduardo Parra / Europa Press

El 'correveidile'

'Julito' Martínez Martínez no ha aportado este martes mucho más de lo que confesó en su escrito, aunque sí ha incidido a preguntas del juez en señalar que su empresa de consultoría, Análisis Relevante, fue creada como un mero vehículo para los negocios del expresidente socialista. El propio juez Calama le ha señalado si su labor no ha sido entonces la de un simple 'correveidile', una figura que el empresario ha aceptado para describir su actuación.

En su confesión escrita, ya adelantaba que se pactó cobrar un 1 por ciento del rescate que 53 millones de euros que obtuvo la compañía a cambio de la mediación -- la denomina 'acompañamiento'-- del expresidente socialista durante la gestión de la ayuda.

Así, Zapatero era la razón de ser de Análisis Relevante, pues era quien traía a los clientes. Según su descripción, la consultora no hacía prácticamente nada y los informes que realizaba se hacían con fuentes abiertas y apenas tenían valor añadido. Se utilizaban más bien para captar nuevos clientes, a los que estos trabajos se enviaban gratis. Las hijas del expresidente, por su parte, realizaban tareas de maquetación de estos trabajos a través de su empresa Whathefav, si bien siguieron cobrando cuando dejaron de realizar esta labor.

El empresario 'Julito' Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado por su abogada, María Dolores Márquez del Prado, a su llegada este martes a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez. / Borja Sánchez Trillo / EFE

Sola y Roselli

Los directivos de Plus Ultra han ido más allá, y en espera de las concreciones que puedan realizar cuando sean llamados a declarar por Calama ya han adelantado que contrataron con Análisis Relevante "conscientes" de la relación del consultor con el expresidente socialista. Así, asumieron un pago del 1 por ciento de lo que su obtuviera por tales labores.

En su escrito, Martínez Sola ya resume que total de los pagos que se realizaron a las compañías controladas por 'Julito', más el abono de otros 69.000 euros en vuelos 'business' que disfrutó el consultor (a razón de 1.500 euros el viaje) suman 527.417 euros "que materialmente supone el 1 por ciento acordado". Añadía que "una regularización completa y más exacta de la cantidad quedó frustrado por la operación policial, pues ni siquiera se efectuó la correspondiente dación de cuentas definitiva".

Billetes Julio Martínez Sola / Redacción

En espera de lo que les demande el juez, los dos empresarios ya aportan abundante documentación para acreditar que acudieron a "Julito" Martínez Martínez y a Rodríguez Zapatero "como una medida desesperada", asumiendo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1% de la ayuda que esperaban obtener). No obstante, y al igual que ha hecho este martes el fundador de Análisis Relevante durante su declaración, los empresarios niegan conocer las concretas actuaciones llevadas a cabo por el expresidente del Gobierno para favorecer el rescate por parte de la Sepi o saber sobre qué personas se pudo influir.

Como uno de los indicios de incriminación más directos, Sola adelanta al juez que recibió una llamada "desde un número oculto, resultando ser Don José Luis Rodríguez Zapatero". La conversación duró aproximadamente 10 minutos y, en la misma el empresario trasladó la difícil situación financiera de la empresa y la necesidad de acceder a un crédito. "Ante dicha petición, el señor Rodríguez Zapatero manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas", asegura por escrito ante el juez.