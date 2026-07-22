Balance
Feijóo señala a Sánchez como el "señor X" y activa "la cuenta atrás" del Gobierno dando por hecho su llegada a La Moncloa
Alberto Núñez Feijóo tiene asumido que Pedro Sánchez pasará las vacaciones de verano en el Palacio de La Mareta (Lanzarote), instalación de Patrimonio Nacional reservada a los presidentes del Gobierno, y las navidades en el Palacio de la Moncloa. Eso no quita que el líder del PP, en su balance del curso parlamentario, haya dado al Gobierno por "acabado" y haya señalado al jefe del Ejecutivo como el "señor X" de la presunta corrupción que le rodea. Un diagnóstico con el que Feijóo ha activado "la cuenta atrás para el cambio" y ha asentado las bases de su programa electoral: "No quiero heredar el Gobierno de España, sino engrandecer este país, reconstruir la Nación, no administrar sus escombros", ha sentenciado, dando por hecho que gobernará tras los próximos comicios.
En un discurso plagado de frases contundentes y alusiones a los supuestos casos de corrupción que rodean al Gobierno, el presidente de los populares ha redoblado sus ataques a Sánchez: "El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales". En este sentido, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo es "el nexo político corruptor" y que el tiempo "no jugará a su favor" porque se irá conociendo toda la verdad sobre los distintos casos. "Para el Gobierno lo peor aún está por llegar", ha dicho. "Cuando no fue capaz de oler la corrupción" ni en su casa, ni en el partido, ni el Gobierno, es "evidente que el nexo político corruptor es el preisdnete del Gobierno", ha remarcado.
Se ha activado, ha dicho Feijóo, “la cuenta atrás para el cambio” con una comparecencia que ha escenificado la formalización de su candidatura a las elecciones generales ofreciéndose a liderar una “reconstrucción nacional” y “económica” frente a “la mayor corrupción política de la democracia” de la que responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
“El cambio está más cerca por la corrupción, por la ausencia de mayoría, por la falta de respaldo social, por el entreguismo a sus socios, por la vivienda, por la sanidad, por la seguridad, por no tener ni Presupuestos. La cuenta atrás ya ha empezado. El próximo curso será el del cambio y estamos preparados para mejorar nuestros resultados, para dar todos los debates con valentía y para acometer la reconstrucción nacional que necesita España”, ha dicho.
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Fuente: El Periódico
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