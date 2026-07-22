Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Balance veraniego

Feijóo: "Espero votar con Junts y con Vox en más ocasiones"

Feijóo da por iniciada la cuenta atrás para el cambio y para reconstruir el país

Feijóo da por iniciada la cuenta atrás para el cambio y para reconstruir el país

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

El mes de julio le ha servido al PP para convencerse de que Pedro Sánchez no tiene predisposición alguna a convocar elecciones en el corto plazo y de que tampoco tienen la mayoría parlamentaria suficiente para desahuciarle de la Moncloa a través de una moción de censura. Así, los planes de los populares se empiezan a construir en torno a unas elecciones en el próximo año y el recorrido hasta ese momento en el que se instalen las urnas. Sobre este camino hasta los comicios, Alberto Núñez Feijóo ha apuntado a cuáles serán sus compañeros de viaje: Junts y Vox.

Durante la tradicional rueda de prensa de balance del año parlamentario, el presidente del PP ha admitido que a lo largo de los últimos tres años ha "pactado" con los de Santiago Abascal y los de Carles Puigdemont y que han "votado de la misma forma en más de 170 ocasiones". Y el dirigente popular no quiere que terminé ahí. "Y si la legislatura continúa espero hacerlo [votar con Junts y Vox] en más ocasiones porque eso lo que supone es que el Gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo", ha sentenciado.

Noticias relacionadas

Feijóo ha recordado, en concreto, uno de los últimos plenos del mes de junio, en los que se votó una proposición no de ley que instaba a Sánchez a dimitir o someterse a una cuestión de confianza, lo que tendría el mismo efecto. El líder del PP ha apuntado a que fue aprobada por la mayoría de populares, ultras, posconvergentes y el diputado de UPN, cesando "políticamente" a Sánchez. No obstante, ha admitido que esa misma aritmética no esté disponible -por el rechazo de Junts- a una moción de censura.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una cadena internacional de pizzas aterriza en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres: ya buscan trabajadores
  2. De la bandera extremeña de Pedro Porro a la bandera franquista de la Plaza Mayor de Cáceres
  3. Un incendio en Cáceres arrasa en apenas media hora una gran parcela entre Aldea Moret y La Cañada
  4. Oposiciones de Maestros en Extremadura: 391 sobresalientes y 304 plazas, así cambia la clasificación al sumar los méritos
  5. Un hombre intenta matar a su excuñado cuando salía de casa en Guareña
  6. Diez palistas de Plasencia hacen historia en Europa y regresan de Múnich con dos medallas
  7. Pesar en Cáceres por la muerte de Juan Díaz Méndez, el último hojalatero de Extremadura
  8. Suspendida la ruta nocturna Luna de la Plata de Plasencia por las Dragonas del Jerte

La investigación descarta por el momento violencia machista en el asesinato de Málaga

La investigación descarta por el momento violencia machista en el asesinato de Málaga

La Asociación contra el Cáncer de Extremadura reclama más impuestos al tabaco y cajetillas genéricas en la nueva ley

La Asociación contra el Cáncer de Extremadura reclama más impuestos al tabaco y cajetillas genéricas en la nueva ley

La Junta de Extremadura reconoce atrasos en el pago de complementos de los trabajadores de El Cuartillo en Cáceres

La Junta de Extremadura reconoce atrasos en el pago de complementos de los trabajadores de El Cuartillo en Cáceres

El Gobierno rechaza que el plan de vivienda de 7.000 millones invada las competencias de Extremadura

El Gobierno rechaza que el plan de vivienda de 7.000 millones invada las competencias de Extremadura

La Asamblea de Extremadura reactiva el control de las listas de espera sanitarias con informes cada seis meses

La Asamblea de Extremadura reactiva el control de las listas de espera sanitarias con informes cada seis meses

Video | El debate sobre la nueva ley antitabaco llega a las terrazas en Extremadura

Video | El debate sobre la nueva ley antitabaco llega a las terrazas en Extremadura

Ya hay festejo taurino para el Martes Mayor de Plasencia, con novilleros en prácticas y gratuito

Ya hay festejo taurino para el Martes Mayor de Plasencia, con novilleros en prácticas y gratuito

Irán despide a los 32 niños fallecidos en el bombardeo a la escuela de Minab

Tracking Pixel Contents