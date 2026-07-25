Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Fuegos forestales

Sánchez anuncia que los incendios de Madrid y Ávila pasan a tratarse como uno solo

El presidente del Gobierno afirma que el mando de la emergencia queda unificado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceniceros (Madrid)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante.

Sánchez se ha expresado así tras visitar la zona afectada por el incendio de la sierra oeste de Madrid y el puesto de mando avanzado y asistir a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, donde se ha saludado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

CENICIENTOS (C. DE MADRID), 25/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, este sábado. Las llamas siguen devorando parte de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila en unos incendios extremos, que han consumido ya unas 20.000 hectáreas y han obligado a desalojar o confinar a 60.000 personas mientras avanzan sin control, aunque las autoridades ven una oportunidad en los trabajos de extinción debido a la mejoría de las condiciones meteorológicas. EFE/Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos. / Mariscal / EFE

"Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en salvaguardar las vidas de los ciudadanos, defender los núcleos poblacionales y finalmente en luchar contra los incendios", ha dicho Sánchez, quien ha subrayado que la situación "sigue siendo compleja" por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos.

Noticias relacionadas y más

Por su lado, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, ha explicado que la decisión de unificar el mando ha sido suya y que la ha tomado para tratar la gestión de estos fuegos de manera conjunta y "ganar tiempo".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio en el polígono El Prado de Mérida calcina al menos 20 vehículos y obliga a desalojar la Ciudad Deportiva
  2. Detienen en Villanueva de la Serena a un peligroso preso fugado de la cárcel de Tarragona que se ocultaba en una finca familiar
  3. Cáceres da luz verde definitiva a las torres de viviendas de hasta once plantas junto a la Ribera del Marco
  4. Oliva de la Frontera condena el violento episodio que deja al alcalde de Zahínos con la nariz fracturada y a dos guardias civiles de baja
  5. La multinacional sueca que desembarca en Mérida tras comprar una empresa extremeña
  6. Una vivienda desalojada en un incendio forestal en Las Viñas, muy cerca de Arroyo de la Luz
  7. Cáceres cerrará su cinturón viario tras 32 años de obras y proyectos, con la Ronda Súpernorte todavía en el plano
  8. El famoso dj con 300.000 suscriptores en YouTube que actuará este verano en un pueblo de 300 habitantes de Cáceres

DIRECTO | Señal en directo del incendio de la Sierra Oeste de Madrid

DIRECTO | Señal en directo del incendio de la Sierra Oeste de Madrid

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado y las zonas afectadas por los incendios en Madrid

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado y las zonas afectadas por los incendios en Madrid

Etapa 20 del Tour de Francia 2026, en directo

Etapa 20 del Tour de Francia 2026, en directo

Zarza-Capilla desafía a los mejores pilotos de España en una prueba de parapente de hasta 366 kilómetros

Zarza-Capilla desafía a los mejores pilotos de España en una prueba de parapente de hasta 366 kilómetros

Bomberos de la Diputación de Cáceres se desplazan a Ávila para proteger los pueblos afectados por el incendio

Bomberos de la Diputación de Cáceres se desplazan a Ávila para proteger los pueblos afectados por el incendio

Los bomberos de la Diputación de Cáceres parten para Ávila

El incendio del polígono El Prado de Mérida queda extinguido y comienza la valoración de daños

El incendio del polígono El Prado de Mérida queda extinguido y comienza la valoración de daños

Videos | Así fue el grave incendio que arrasó en Mérida una veintena de vehiculos

Tracking Pixel Contents