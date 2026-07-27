El PSOE acusa al PP de "hacer suyo" el "discurso negacionista de Vox" y le pide "seriedad" para unirse al pacto de Estado

El PSOE ha pedido hoy "seriedad" al Partido Popular para unirse al pacto de Estado contra la emergencia climática que Pedro Sánchez lleva proponiendo desde el pasado mes de septiembre. La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha denunciado hoy tras la Ejecutiva del Partido Socialista que el PP "ha hecho suyo el discurso negacionista de Vox" y está dando largas o rechazando la propuesta del Gobierno.

"Tendemos la mano al PP para que se siente a negociar el pacto de Estado contra la emergencia climática", ha insistido Mínguez, "porque es una emergencia nacional, esto sí debería ser prioridad nacional para los populares. La portavoz socialista ha recordado que antes de las oleadas de incendios, el PP "aseguraba que invertir en prevención en despilfarrar", en referencia al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que dijo que mantener las brigadas forestales todo el año para prevenir los incendios es "absurdo y un despilfarro".

Preguntada por las críticas vertidas por el ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la que dijo que era "odio y veneno para la convivencia", Mínguez ha ironizado con que Ayuso "se pueda sentir ahora muy dolida" después de que "solo la semana pasada llamó hijo de puta, infame, desquiciado y sinvergüenza al presidente del Gobierno".

"Peticiones por Twitter"

"Estamos en una situación en la que hace falta que todas las administraciones trabajen juntas", ha remarcado la socialista, "además de que no que lancen bulos o se hagan peticiones por Twitter", en referencia a que Ayuso pidió el pasado viernes por la noche en X que el Gobierno de España decretara el nivel 3 de emergencia nacional y asumiera las competencias para atajar los incendios de Madrid dada la gravedad de los mismos. Dos horas después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez asumió el mando completo de la emergencia en Madrid, Ávila, y el domingo lo amplió también a Toledo.

Montse Mínguez ha defendido en rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz que las comunidades autónomas cuentan con recursos suficientes para hacer frente a los incendios forestales que están asolando parte del país y que "deben ser consecuentes con sus competencias". "En lugar de llorar hay que saber administrar", ha lanzado, en referencia velada de nuevo a Ayuso. "El Gobierno de España ha puesto los mayores recursos a disposición de las comunidades", ha recalcado.

"Sobre si se ha invertido más o menos, no será por falta de recursos", ha seguido, insistiendo en que los gobiernos autonómicos, actualmente, se encuentran en una época "expansiva" ya que se están transfiriendo cuantiosos recursos a las autonomías. "Cada uno tiene que ser consecuente con sus competencias y en lugar de llorar, lo que tiene que saber hacer es administrar", ha lanzado a continuación, subrayando que "cada uno elige donde se invierte el dinero".