Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Naufragio

Los acusados del "Villa de Pitanxo" deberán acudir a la Audiencia Nacional el 5 de agosto tras no haberse personado hoy

El juez Ismael Moreno les había emplazado a asistir este martes a Madrid para entregarles el auto de apertura de juicio oral

Archivo - El patrón del ‘Villa de Pitanxo', Juan Padín (i-morado), y su sobrino, Eduardo Rial (c-blanco), a su llegada a declarar a la Audiencia Nacional, a 6 de junio de 2022, en Madrid (España).

Archivo - El patrón del ‘Villa de Pitanxo', Juan Padín (i-morado), y su sobrino, Eduardo Rial (c-blanco), a su llegada a declarar a la Audiencia Nacional, a 6 de junio de 2022, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lara Graña

El mes de agosto es prácticamente inhábil en los juzgados, aunque continúan siempre operativos en trabajos de guardia, por ejemplo. Los de la Audiencia Nacional también y, de hecho, hasta ellos deberán desplazarse el 5 de agosto las tres personas físicas acusadas por la causa que investiga el naufragio del Villa de Pitanxo. Tenían que haberse personado hoy para serles entregado, en mano, el auto de apertura de juicio oral, emitido el pasado viernes por el magistrado Ismael Moreno y desgranado por FARO. No fueron.

Los acusados en este procedimiento son el capitán del pesquero, Juan Enrique Padín, así como los directore de Flota y administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Ortega y José Antonio Nores Rodríguez. La armadora está personada también en la causa, como responsable civil subsidiaria, y deberá hacer lo propio la aseguradora British Marine, en su condición de responsable civil directa.

Además de emplazarlos a asistir a Madrid este martes, Moreno les incluyó un requerimiento adicional, mayúsculo y apremiante, en el mismo auto: que presten, "en el plazo de un día", una fianza civil y solidaria (entre todos) por 44 millones de euros "para asegurar las responsabilidades" que se les pudieran imponer en una eventual sentencia condenatoria.

Noticias relacionadas

"Los tres acusados conocían el peligro concreto y grave para la vida que generaban con su conducta" , apela uno de los escritos de acusación, aludiendo a las prácticas presuntamente negligentes del patrón del buque y la armadora, cuyo buque llevaba faenando en el caladero de NAFO cuatro años tras habérsele retirado la autorización por problemas de sobrepeso, como desveló FARO. "El capitán —complementa otra de las acusaciones— optó reiteradamente por conservar el aparejo y las capturas antes que picar los cables [...] Los armadores consintieron y mantuvieron esa estructura de riesgo por razones de beneficio económico" .

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gran despliegue de bomberos en pleno centro de Cáceres para rescatar a una mujer en su vivienda
  2. El humo de los grandes incendios de Ávila y Madrid llega a Cáceres y deja una intensa capa sobre la ciudad
  3. El SES recomienda el uso de mascarilla en Extremadura por el humo de los grandes incendios
  4. La Ronda Sur de Cáceres es una realidad: abre al tráfico la nueva vía que conecta el ferial con la carretera de Miajadas
  5. El Café-Bar Javi'er cierra tras casi 23 años en Plasencia: 'Ahora toca vivir un poco
  6. Plasencia activa la cuenta atrás para derribar un edificio y liberar más muralla
  7. Venir a trabajar no me supone un esfuerzo, sino una satisfacción': el dilema entre jubilarse y seguir en activo en Cáceres
  8. Espectacular incendio de un camión en la A-66 cerca de Cáceres

Sindicatos, patronales y partidos ven luces y sombras en los datos de empleo

Sindicatos, patronales y partidos ven luces y sombras en los datos de empleo

Un biomaterial inyectable activa el sistema inmunológico para reparar el cerebro tras un accidente cerebrovascular

Un biomaterial inyectable activa el sistema inmunológico para reparar el cerebro tras un accidente cerebrovascular

El Museo de Arte Romano celebra la Medalla de Extremadura: "Nuestra tierra recompensa a una institución casi bicentenaria"

El Museo de Arte Romano celebra la Medalla de Extremadura: "Nuestra tierra recompensa a una institución casi bicentenaria"

Extremadura cierra filas con la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031: "Todo lo que sea bueno para Cáceres lo es para nosotros"

Extremadura cierra filas con la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031: "Todo lo que sea bueno para Cáceres lo es para nosotros"

Carlos Sobera desata la avaricia y los líos amorosos en el Teatro Romano de Mérida

Carlos Sobera desata la avaricia y los líos amorosos en el Teatro Romano de Mérida

Dña. Mª Dolores Pérez Silva

Dña. Mª Dolores Pérez Silva

Video | Guillermo Gracia y el Museo Romano se suman a las Medallas de Extremadura 2026

La conexión Zafra-Jerez de los Caballeros avanza con la licitación del proyecto de tres carriles

La conexión Zafra-Jerez de los Caballeros avanza con la licitación del proyecto de tres carriles
Tracking Pixel Contents