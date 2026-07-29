Ceuta exige al Gobierno una respuesta "contundente" ante la inmigración y no descarta pedir el mando único

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha alertado este miércoles de la crisis migratoria que se está viviendo en la ciudad, con la llegada de más de 200 migrantes al día y todos los servicios de acogida "desbordados". Ante esta situación, ha reclamado al Gobierno de España una respuesta "contundente y sin dilación" para hacer frente a la crisis. Incluso, el dirigente popular no ha descartado que pueda ser necesario solicitar el "mando único" para afrontar la situación de manera "coordinada".

Al igual que ocurrió en 2021, año que ha elegido el propio Vivas para ejemplificar la magnitud de la crisis, Ceuta ha recibido tan solo en la última semana cerca de 1.500 migrantes, lo que ha provocado la saturación de todos los servicios. Actualmente, según los datos policiales, más de 400 personas aguardan en estos momentos poder acceder al interior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), cuyo recinto tiene cubiertas sus 512 plazas e incluso alguna más, y en el área de Menores la sobreocupación el del 1.600%.

"Si se mantiene el flujo actual de entradas, en breves estaremos en unas cifras parecidas al episodio de mayo de 2021", ha recordado sobre los cerca de 12.000 migrantes que llegaron en aquel mes. Así, Vivas ha asegurado en una rueda de prensa que "solo desde la lealtad institucional, el sentido de Estado y la colaboración entre administraciones se puede afrontar esta crisis, por lo que estamos en permanente contacto con diferentes ministerios". La solución, ha recalcado, debe ser "inmediata e inaplazable".

La solución

Vivas ha puesto cinco medidas sobre la mesa: una "acogida extraordinaria y favorecer las salidas de Ceuta", algo que puede provocar roces con otras comunidades gobernadas con el PP; activar los recursos financieros para contingencias migratorias; reforzar el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera; modificar la ley de Extranjería, algo que ya se intentó hace un par de años; e intensificar la colaboración con Marruecos en la "contención y control" de los flujos migratorios.

Ha sido entonces cuando el presidente de la ciudad autónoma ha abierto la puerta a establecer un "mando único", al estilo de las emergencias nacionales que se han activado ahora con los incendios en Madrid, Ávila y Toledo. "Como la naturaleza es de colapso en el ámbito migratorio, como está implicada también la frontera y muchísimos ámbitos de actuación y muchísimas competencias concurrentes, creemos que para la debida coordinación debería haber un mando único que tuviera la capacidad para ordenar, para coordinar, para dirigir esta crisis".

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No obstante, al ser repreguntado más tarde, ha señalado que "la fórmula es lo de menos" y que "lo importante es que se ponga en marcha o que se estudie la posibilidad de que se ponga en marcha ese mando único de la crisis".