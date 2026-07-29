García-Page rechaza el indulto a Laura Borràs: "No podemos indultar la corrupción, aunque sea con agostidad"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rechazado hoy con rotundidad el indulto que aprobó el Consejo de Ministros de este martes a la expresidenta del Parlament catalán Laura Borràs, y que adelantó EL PERIÓDICO. En una entrevista en la Cadena Ser, Page ha asegurado que "no podemos indultar la corrupción" porque "lo hemos dicho por activa y por pasiva y lo hemos prometido".

El dirigente socialista ha asegurado en la entrevista que "cuando más necesidad tenemos de dar sensación de firmeza y de intolerancia con la corrupción, no podemos indultarla aunque sea con agostidad y cuando todo el mundo está con la maleta hecha para las vacaciones".

El último Consejo de Ministros del curso político aprobó este martes cinco indultos parciales, uno de ellos a la exdirigente independentista Laura Borràs, condenada en su día por corrupcion. El indulto permitirá que se le conmute la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años. El resto de la pena (multa e inhabilitación de 13 años y un día) se mantiene. El indulto se ha concedido en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que la condenó. En la propia sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".

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Sin embargo, y aunque lo haya pedido el tribunal, el único presidente socialista con mayoría absoluta considera que el Gobierno no puede tomar ahora esta decisión: "¿Ahora cree que con la que nos está cayendo en materia de corrupción, ganamos en credibilidad indultando a gente que ha sido condenada por corrupción? ¿Es posible que nos crea más gente hoy que hemos conocido, a última hora de la jornada de ayer, indultos, alguno muy claro por chantaje independentista, como el de Laura Borrás, que no tiene nada que ver con el tema de la amnistía, es decir, indultando por corrupción?", se ha preguntado el dirigente castellano-manchego.

Fuente: El Periódico