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Poder Judicial

La medición de una carga de trabajo "saludable" para los jueces causa la dimisión de un vocal progresista en un órgano interno del CGPJ

El vocal progresista Ricardo Bodas dimite como presidente de las comisiones de Salud y Carrera y critica la ausencia de base científica del plan que la mayoría aprobó aplicar

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló / Álvaro Ballesteros - Europa Press

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El Consejo General del Poder Judicial ha terminado el curso judicial profundamente dividido, y no solo por su respuesta frente las quejas llegadas contra el instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. El plan para fijar una carga de trabajo que sea saludable para los jueces, cuya aprobación mereció el voto discrepante del seis vocales del sector progresista, ha causado un nuevo cisma que ha cristalizado este viernes con la "dimisión irrevocable" de uno de ellos, Ricardo Bodas, como presidente de las comisiones de Carrera y Salud Judicial.

La decisión, según han informado a EL PERIÓDICO fuentes de este sector, responde a su profunda discrepancia con el acuerdo adoptado por el Pleno el pasado 22 de julio sobre los parámetros de carga de trabajo a efectos de salud judicial. Las mismas fuentes señalan que la razón de este desacuerdo es la ausencia de base científica del plan establecido, que se ha creado acudiendo a la IA y a experiencias personales y prescindiendo del trabajo objetivo realizado por los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces.

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Fuente: El Periódico

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