Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

El ministro de Exteriores italiano vincula la llegada masiva de migrantes con la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno español

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. / Juanma Serrano - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este viernes al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, haya propuesto el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta.

En un mensaje de 'X', el jefe de la diplomacia italiana se ha mostrado a favor de la medida, al tiempo que ha afirmado que la "inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", achacando la crisis migratoria a la regularización extraordinaria de migrantes.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos", ha escrito Tajani.

Ante estas palabras, Albares ha respondido en la misma red social calificando el mensaje de Tajani como "impropio para un ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista".

Noticias relacionadas y más

"Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al embajador de Italia", ha añadido el titular de Exteriores español.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La singular pieza de 34 toneladas que da la bienvenida a la nueva Ronda Sur de Cáceres
  2. Dos octogenarios, tres dientes perdidos y un cabezazo: la insólita pelea del parque del Príncipe de Cáceres que llegó a juicio
  3. Susto en la calle Obispo Jesús Domínguez de Cáceres por un tirón de bolso a plena luz del día: la víctima es una mujer con andador
  4. Se atreven con las personas mayores': indignación vecinal tras el robo a una mujer con andador en el centro de Cáceres
  5. Despliegue policial en Ronda del Carmen de Cáceres por una vivienda okupada
  6. Extremadura incorporará dos helicópteros sanitarios capaces de volar con más de 40 grados
  7. Los vendedores ambulantes de Extremadura podrán mantener su licencia 15 años y traspasarla sin justificar el motivo
  8. Los requisitos para acceder a la subvención de 35.000 euros que acaba de lanzar el Ayuntamiento de Cáceres

Directo | Ascienden a 14 las personas muertas intentando entrar a nado a Ceuta

Directo | Ascienden a 14 las personas muertas intentando entrar a nado a Ceuta

Sorteo Bonoloto del jueves 30 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 30 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 30 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 30 de julio de 2026

La Fiesta del Trono de Marruecos, en imágenes

La Fiesta del Trono de Marruecos, en imágenes

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Muere Manuel Márquez, el histórico comerciante de Cáceres que convirtió su papelería de San Antón en la casa de varias generaciones

Muere Manuel Márquez, el histórico comerciante de Cáceres que convirtió su papelería de San Antón en la casa de varias generaciones

El mapa rural se redibuja a golpe de inversión: estas son las carreteras que se renovarán en la provincia de Cáceres

El mapa rural se redibuja a golpe de inversión: estas son las carreteras que se renovarán en la provincia de Cáceres

La Junta de Extremadura aprueba criterios para la previsión de cargas eléctricas en polígonos industriales

La Junta de Extremadura aprueba criterios para la previsión de cargas eléctricas en polígonos industriales
Tracking Pixel Contents