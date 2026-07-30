Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla

La delegación del Gobierno en la ciudad autónoma pide a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La Guardia Civil ha reforzado con varias patrullas el dique sur de Melilla, que conforma la frontera sur entre España y Marruecos en la ciudad autónoma, que ha sido cerrado al tránsito como medida de seguridad, según han confirmado a EFE fuentes policiales. EFE/ Giner

La Guardia Civil ha reforzado con varias patrullas el dique sur de Melilla, que conforma la frontera sur entre España y Marruecos en la ciudad autónoma, que ha sido cerrado al tránsito como medida de seguridad, según han confirmado a EFE fuentes policiales. EFE/ Giner / Giner / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada, según ha informado la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según ha podido comprobar EFE en torno a esa zona fronteriza, en la que se habría producido un intento de entrada a la carrera, se escuchan disparos.

Noticias relacionadas y más

Efectivos policiales españoles están conduciendo a varios grupos de personas desde la zona fronteriza.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La singular pieza de 34 toneladas que da la bienvenida a la nueva Ronda Sur de Cáceres
  2. Dos octogenarios, tres dientes perdidos y un cabezazo: la insólita pelea del parque del Príncipe de Cáceres que llegó a juicio
  3. Susto en la calle Obispo Jesús Domínguez de Cáceres por un tirón de bolso a plena luz del día: la víctima es una mujer con andador
  4. Se atreven con las personas mayores': indignación vecinal tras el robo a una mujer con andador en el centro de Cáceres
  5. Despliegue policial en Ronda del Carmen de Cáceres por una vivienda okupada
  6. Extremadura incorporará dos helicópteros sanitarios capaces de volar con más de 40 grados
  7. Los vendedores ambulantes de Extremadura podrán mantener su licencia 15 años y traspasarla sin justificar el motivo
  8. Los requisitos para acceder a la subvención de 35.000 euros que acaba de lanzar el Ayuntamiento de Cáceres

La Fiesta del Trono de Marruecos, en imágenes

La Fiesta del Trono de Marruecos, en imágenes

Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla

Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Directo | Al menos diez personas mueren en la entrada a nado a Ceuta

Directo | Al menos diez personas mueren en la entrada a nado a Ceuta

Muere Manuel Márquez, el histórico comerciante de Cáceres que convirtió su papelería de San Antón en la casa de varias generaciones

Muere Manuel Márquez, el histórico comerciante de Cáceres que convirtió su papelería de San Antón en la casa de varias generaciones

El mapa rural se redibuja a golpe de inversión: estas son las carreteras que se renovarán en la provincia de Cáceres

El mapa rural se redibuja a golpe de inversión: estas son las carreteras que se renovarán en la provincia de Cáceres

La Junta de Extremadura aprueba criterios para la previsión de cargas eléctricas en polígonos industriales

La Junta de Extremadura aprueba criterios para la previsión de cargas eléctricas en polígonos industriales

La A-66 volverá a cortarse este viernes para retirar el camión devorado por las llamas y todo el tráfico se desviará por Cáceres

La A-66 volverá a cortarse este viernes para retirar el camión devorado por las llamas y todo el tráfico se desviará por Cáceres
Tracking Pixel Contents