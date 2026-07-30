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Crisis en Ceuta

Feijóo pide a Sánchez que actúe ante la "avalancha sin precedentes" en Ceuta

Abascal habla de "invasión" y responsabiliza a Sánchez de sus consecuencias

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reclamó este jueves a Pedro Sánchez que actúe urgentemente ante la situación generada en Ceuta, que no dudó en describir, en un vídeo publicado en su perfil de las redes sociales, de "avalancha sin precedentes". Después de trasladar todo su apoyo al presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, el líder de la oposición pidió al Gobierno central que se decrete la emergencia nacional para que, aseguró literalmente, "se recupere inmediatamente el control de nuestras fronteras".

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, también mediante un vídeo en las redes sociales, calificó lo que está ocurriendo de "invasión" y señaló directamente al jefe del Ejecutivo: "Pedro Sánchez es su principal promotor y culpable de todas sus consecuencias. Punto".

Feijóo, en una intervención de apenas un minuto -grabada en su despacho de la sede de Génova, poco después de reunirse de manera telemática con el núcleo duro de su comité de dirección y los consejeros autonómicos del PP concernidos por los incendios- abogó por la aplicación del artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional para "cerrar las fronteras" y "movilizar al Ejército en la zona", así como "realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea". En un tono muy severo, el líder de los populares afirmó: "No se puede esperar a que haya más muertos, no se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea, y por ello, tenemos que recuperar el control ya", concluyó.

Mientras, Abascal vinculó lo que está sucediendo en la ciudad autónoma con el proceso de regularización de inmigrantes aprobado este mismo año por un decreto del Consejo de Ministros. Para el líder de la extrema derecha, Sánchez actúa "como un enemigo de los españoles". En un vídeo que intercala imágenes de agresiones sin datar, el presidente de Vox afirma: "Cada puñalada y cada violación futura habrán sido importadas directamente por Sánchez". Más aún, Abascal vaticina un colapso "en la Sanidad y en la vivienda" que según expresó "serán la obra y la herencia de Pedro Sánchez, porque él es el mayor culpable de todo lo que padecemos y padeceremos los españoles". Y concluye su intervención, de menos de un minuto, afirmando que la emergencia nacional "solo se podrá resolver, antes de que robe las elecciones, echando al traidor y al mafioso y sentándole en el banquillo de los acusados".

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Además de las declaraciones de su líder, y en el ámbito estrictamente parlamentario, Vox, la tercera fuerza del Congreso de los Diputados, registró este mismo jueves la petición de comparecencia de los ministros del Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, así como la de la directora del departamento de seguridad nacional, la general Loreto Gutiérrez Hurtado.

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Fuente: El Periódico

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