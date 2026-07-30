El juez del caso Plus Ultra obliga a Hacienda a continuar con su inspección a Rodríguez Zapatero, su mujer e hijas y empresario Julio Martínez

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, Jose Luis Calama, ha rechazado ordenar a la Agencia Tributaria que suspenda las "actuaciones de comprobación e investigación inspectora con alcance general" iniciadas sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer Sonsoles Espinosas, sus hijas Alba y Laura y a la empresa de estas últimas, Whathefav, así como sobre el empresario Julio 'Julito' Martínez Martínez y las sociedades mercantiles vinculadas a este.

En un auto conocido este jueves, el magistrado sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza las solicitudes de las Delegaciones de la AEAT de Madrid y de Valencia, de 29 de junio, en las que habían pedido al instructor que ordenara paralizar las actuaciones de inspección abiertas por dicho organismo.

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La decisión se debe, según detalla Calama en su resolución, en la falta de correspondencia de lo que indaga Hacienda con los hechos por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales que él instruye por vía penal. Por esta razón, advierte a Hacienda que comunique la existencia de posibles delitos fiscales, si los detectara, “a los efectos valorativos oportunos”.