Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Medida parcial

Laura Borràs desvincula su indulto de una "negociación política" con el PSOE y carga contra Sánchez

Laura Borràs en una imagen de archivo.

Laura Borràs en una imagen de archivo.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Quim Bertomeu

La expresidenta del Parlament y exlíder de Junts Laura Borràs ha asegurado este jueves que el indulto parcial que le concedió el martes el Gobierno de Pedro Sánchez no es fruto de ninguna negociación política entre su partido y el PSOE. "No tiene nada que ver con la política. No he formado nunca parte de ninguna negociación ni he pedido ningún indulto", ha dicho en una entrevista en TV3.

Borràs ha defendido que el ejecutivo socialista se ha limitado a seguir la recomendación del juez que la condenó en su día por prevaricación. En aquella sentencia, el propio magistrado dijo la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 un día era "desproporcionada y excesiva". Con la medida de gracia, la condena se queda en dos años y la exlíder independentista no tendrá que entrar en la cárcel. "En la parte dispositiva de la sentencia es el juez quien pedía el indulto", ha recordado.

Pese a la medida de gracia concedida, Borràs se ha mostrado muy crítica con el Gobierno y, en especial, con Pedro Sánchez. Le molestó que en su comparecencia del miércoles, el presidente dijera que la condena había sido por malversación cuando en realidad fue por prevaricación. "El panorama es desolador. No sabe ni porque me han juzgado ni porque me han condenado", ha lamentado, asegurando que esto es una prueba más del "descrédito" de la política y del propio Sánchez.

La expresidenta del Parlament también ha sostenido que su caso "no tiene nada que ver con la corrupción", aunque técnicamente no es así, ya que la prevaricación sí que se considera corrupción. "El PSOE sabe mucho de corrupción", ha criticado, en alusión a los procesos judiciales que afectan al partido socialista. Ha insistido en que su caso siempre ha sido de "lawfare", es decir, que se la persiguió judicialmente por ser una figura destacada del independentismo.

Noticias relacionadas

"Nos han querido apartar políticamente porque no ha querido debatir democráticamente sobre las ideas", ha lamentado. La percepción de su caso fue de persecución judicial no es compartida por todo el independentismo. De hecho, ERC, la CUP o Òmnium Cultural son actores que en su día no quisieron incluir este proceso dentro de las causas del 'procés'. Tampoco ha sido incluido entre los casos que potencialmente puedan ser amnistiados.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La singular pieza de 34 toneladas que da la bienvenida a la nueva Ronda Sur de Cáceres
  2. Dos octogenarios, tres dientes perdidos y un cabezazo: la insólita pelea del parque del Príncipe de Cáceres que llegó a juicio
  3. Susto en la calle Obispo Jesús Domínguez de Cáceres por un tirón de bolso a plena luz del día: la víctima es una mujer con andador
  4. Se atreven con las personas mayores': indignación vecinal tras el robo a una mujer con andador en el centro de Cáceres
  5. Despliegue policial en Ronda del Carmen de Cáceres por una vivienda okupada
  6. Extremadura incorporará dos helicópteros sanitarios capaces de volar con más de 40 grados
  7. Los vendedores ambulantes de Extremadura podrán mantener su licencia 15 años y traspasarla sin justificar el motivo
  8. Los requisitos para acceder a la subvención de 35.000 euros que acaba de lanzar el Ayuntamiento de Cáceres

Los presupuestos de Extremadura para 2026 rebajan en 43 millones el IRPF, la vivienda y las herencias

Los presupuestos de Extremadura para 2026 rebajan en 43 millones el IRPF, la vivienda y las herencias

Así cambiará la Zona Norte de Mérida: 185 viviendas, una gran área comercial y una nueva puerta de entrada a la capital

Así cambiará la Zona Norte de Mérida: 185 viviendas, una gran área comercial y una nueva puerta de entrada a la capital

Un hombre es detenido tras un intento de estafa en Moraleja utilizando el timo del tocomocho

Un hombre es detenido tras un intento de estafa en Moraleja utilizando el timo del tocomocho

Adenex aboga por una evaluación ambiental "más exigente" para la planta de biometano de Plasencia

Adenex aboga por una evaluación ambiental "más exigente" para la planta de biometano de Plasencia

VIDEO | Concentración motera solidaria en Alcuéscar para ayudar a Diego, el niño de 5 años que necesita un donante de médula

Desfibriladores para la Guardia Civil rural de Cáceres: una inversión de 40.000 euros para emergencias

Desfibriladores para la Guardia Civil rural de Cáceres: una inversión de 40.000 euros para emergencias

Un paso más para actuar antes cuando cada minuto cuenta: los desfibriladores llegan a los pueblos de Cáceres

Un paso más para actuar antes cuando cada minuto cuenta: los desfibriladores llegan a los pueblos de Cáceres

Concentración motera solidaria en Alcuéscar para ayudar a Diego, el niño de 5 años que necesita un donante de médula

Concentración motera solidaria en Alcuéscar para ayudar a Diego, el niño de 5 años que necesita un donante de médula
Tracking Pixel Contents