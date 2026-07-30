Al menos nueve personas mueren durante la entrada masiva en Ceuta

La Guardia Civil ha recuperado este jueves los cadáveres de ocho personas, dos de ellas en las últimas horas, que habrían intentado entrar a nado en Ceuta, y Salvamento Marítimo ha recuperado otro más, lo que eleva a nueve el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

Según los datos facilitados a EFE por fuentes policiales, el primer hallazgo se ha producido a primera hora de esta mañana y ha sido localizado por la embarcación Salvamar Atria, con base en Ceuta, que se ha encargado de su recuperación del agua y su traslado al puerto.

Posteriormente, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han hallado en el entorno de la frontera del Tarajal los cuerpos sin vida de otras seis personas más que presuntamente han fallecido ahogadas al intentar entrar a nado desde Marruecos.

En las últimas horas, la misma Guardia Civil ha hallado otros dos cuerpos sin vida flotando en el mar cerca de la frontera sur del Tarajal.

Los nueve cadáveres han sido trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en el puerto pesquero para la realización de la autopsia que revelará las causas exactas del fallecimiento.

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta / REDUAN DRIS / EFE

Las primeras hipótesis apuntan a que estas personas han fallecido por asfixia por inmersión al intentar alcanzar las costas de Ceuta en esta jornada de máxima presión migratoria en las inmediaciones del espigón fronterizo sur del Tarajal.

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Con los de este jueves, se elevan a 39 el número de migrantes localizados sin vida en aguas del litoral de Ceuta en lo que va de año.