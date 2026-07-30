Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Sánchez visita este viernes la ciudad para abordar la crisis migratoria

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Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

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Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta / REDUAN DRIS / EFE

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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