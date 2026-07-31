Una diputada del PP desde Ceuta: "La situación es terrorífica. La ciudad está colapsada y sin policía. No tienen dinero, no saben dónde ir y están asaltando locales"

La crisis migratoria sin precentes provocada por la llegada de más de 40.000 personas a Ceuta en apenas 24 horas ha pillado a la diputada valenciana del Partido Popular en el Congreso de la Diputados, Alma Alfonso, de vacaciones con su familia y unos amigos en la ciudad autónoma. Llegó el miércoles y las últimas 72 horas se han convertido en una auténtica pesadilla.

Junto a su familia, ha pasado la noche recluída en la habitación de su hotel con miedo y no es para menos. Explica que la situación en la ciudad es insostenible y que se han registrado asaltos tanto en apartamentos como en locales comerciales hasta el punto de que muchos turistas como ella han tenido que pasar la noche en vela atrincherados en sus habitaciones y apartamentos con las puertas atrancadas con sillas.

La valenciana insiste en que la situación real en Ceuta "es muchos más grave de lo que parece" y que las imágenes que se están viendo "no representan lo que está ocurriendo... porque es mucho peor". Alfonso relata cómo llegó el miércoles con sus hijos, su marido y unos amigos para pasar unos días de vacaciones "y nos encontramos con esta barbaridad, con una marea humana de gente venida de Marruecos sin ningún tipo de control". Aunque la situación más crítica se vivió el jueves, la diputada detalla que el miércoles "ya había mucha gente, el jueves llegó la avalancha y lo de hoy es una barbaridad... las calles y la ciudad están desbordadas".

A pie de calle y tras pasar estas últimas 24 horas con su familia en el hotel expectantes, Alfonso alerta del deterioro de la situación que hora tras hora experimenta la ciudad autónoma, con una población de 80.000 personas que ha tenido que hacer frente a la llegada de más de 40.000 en apenas 48 horas: "Las calles están desbordadas de una marea de gente que no sabe dónde ir. No tiene comida, no tienen dinero y no tiene dónde dormir. La situación se está tensionando mucho". En cuento a las medidas tomadas por el Gobierno, la diputada popular se muestra muy crítica y hace hincapié en la falta de policía y seguridad: "Lo que no entiendo es cómo este gobierno no hace nada. Cómo este gobierno no ha cerrado fronteras. Cómo ha dejado a todos los ciduadanos de Ceuta sin poder casi sin salir de sus casas...Hay una inseguridad tremenda porque no hay policía. No sé a qué están esperando para declarar Emergencia Nacional".

Noticias relacionadas

Como muestra de esta inseguridad, la valenciana insiste en que ha visto cómo asaltaban comercios y detalla que muchos de los jóvenes que han llegado a la ciudad "se están violentando. Están pidiendo dinero. Hay peleas... Hemos visto a una chica sacando dinero de un cajero rodeada de gente. Hemos tenido que ir a ayudarla... Esta mañana la experiencia ha sido terrorífica cuando he buscado a un policía y no había... y me he tenido que acercar a una señora".