Ataque Territorial
La ministra de Migraciones, en Oviedo: “El Gobierno de España está absolutamente volcado con Ceuta"
Elma Saiz elude preguntas de la prensa sobre la llegada masiva de inmigrantes a los territorios españoles en África, bajo el pretexto de que el presidente del Gobierno ha viajado al lugar de los hechos: “No he querido faltar a mi visita y a mi compromiso institucional de estar hoy en Asturias"
Pablo Álvarez
“El Gobierno de España está absolutamente volcado con Ceuta, con recursos, con acompañamiento, con una colaboración no solamente con el Gobierno de Ceuta, por supuesto; también con el Gobierno vecino de Marruecos”, ha declarado esta mañana en Oviedo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Esta tarde, participará en Gijón en la inauguración de la 69ª Feria Internacional de Muestras de Asturias. Saiz ha subrayado que, pese al grave incidente en las fronteras africanas que afecta de lleno a las competencias de su Departamento, “no he querido faltar a mi visita y a mi compromiso institucional de estar hoy aquí (en Asturias), pero desde luego el trabajo es constante por parte de todos los ministerios”.
Tras mantener una reunión de aproximadamente una hora con la consejera de Salud, Conchita Saavedra, en la que se han abordado asuntos relacionados con la acogida de inmigrantes, la Ministra Saiz ha atendido a los medios durante unos minutos.
Sin embargo, ha eludido preguntas sobre la situación de Ceuta y Melilla bajo el argumento de que “en estos momentos se están dirigiendo a Ceuta el presidente del Gobierno con el ministro del Interior”. Acto seguido, Elma Saiz ha puesto final de forma abrupta a su breve comparecencia ante los medios de comunicación asturianos.
Sin respuestas
Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “la mejor prueba” de ese profundo compromiso (que según ella tiene el Ejecutivo central con los territorios españoles en África) es que “en breves minutos va a comenzar una reunión de coordinación y después de esa reunión se dará cuenta por parte del Gobierno de España”. Y añadió Elma Saiz: “Quiero insistir en que el Gobierno de España está volcado con Ceuta”.
La titular de Migraciones no ha querido responder a una pregunta sobre la presunta tardanza de la reacción gubernamental, ni tampoco sobre la petición de Podemos de que se declare la Emergencia Nacional y de que dimita el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Saiz se ha limitado a indicar que “desde el minuto cero los diferentes ministerios competentes en materia migratoria estamos monitorizando y acompañando a Ceuta”. Y ha continuación se ha marchado dejando a los periodistas con muchas preguntas pendientes.
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Fuente: La Nueva España
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