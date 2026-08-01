Felipe VI sigue con "gran preocupación e indignación" la crisis en Ceuta y reclama evitar que se repita

Felipe VI ha expresado su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla, y ha señalado que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

Según ha informado la Casa Real en un mensaje hecho público este sábado, el jefe del Estado ha seguido "con gran preocupación e indignación" los graves acontecimientos en Ceuta y, en menor medida, también en Melilla, en esta crisis migratoria.

Felipe VI ha subrayado la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España" y ha agregado: "El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos –que, además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas– vuelvan a repetirse".

A lo largo de estos días, el rey, que se encuentra en Palma, se ha mantenido en contacto tanto con los presidentes de las dos Ciudades Autónomas, como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Javier Vendrell Camacho

A todos ellos, ha explicado Zarzuela, les ha transmitido "palabras de ánimo y firmeza".

Así, el Rey, que mantuvo un despacho de trabajo el pasado miércoles con Sánchez a su llegada a Palma desde Lima por la toma de posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha mantenido desde el jueves por la noche conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con los de Ceuta y Melilla, con los que ha analizado la crisis migratoria.

Desde Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este sábado que "en 24 horas" se ha revertido la situación creada por la entrada irregular de más de 50.000 personas en Ceuta y que la ciudad autónoma está recuperando la normalidad.

Lucía Feijoo Viera

Mientras, el presidente del Gobierno ha pedido a Bruselas una reunión extraordinaria "con carácter de urgencia" de los ministros del Interiorde la Unión Europea para tratar esta crisis migratoria.

En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa y al jefe de Gobierno de la República de Irlanda, por ostentar actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de Europa, Sánchez ha expresado su "profunda preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos.

Precisamente este sábado, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha anunciado que los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) se reunirán de urgencia el próximo martes para hablar sobre la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta en los últimos días.

"Seguimos en estrecho contacto con todos los Estados miembros y las instituciones, y continuamos siguiendo de cerca la situación", ha añadido en un mensaje en redes sociales el ministro irlandés, cuyo país ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE.