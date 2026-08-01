Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta

La entrada de 50.000 migrantes en Ceuta cogió al Gobierno por sorpresa. No obstante, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sacado pecho este sábado de que "en 24 horas" se ha logrado revertir la situación y ha asegurado que la ciudad autónoma está recuperando poco a poco la normalidad. Marlaska se ha expresado de esta forma tras una reunión con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En la misma comparecencia también ha elevado a al menos 67 las personas muertas cuando intentaban entrar a nado en Ceuta.

Además, en sintonía con el presidente Pedro Sánchez, Marlaska ha tachado "egoísta, insolidaria y poco responsable" de algunos países, como Italia, en esta crisis. El ministro ha dicho que es "muy difícil" que otros países hubieran hecho frente a una situación como ésta "con la misma eficacia" y ha recordado que España actuó de otra forma en otras situaciones como la de las fronteras de la Europa del Este en 2021 o Lampedusa (Italia) en 2023. "Algunos tienen la memoria muy corta", ha enfatizado, recordando que España reaccionó "compartiendo esa carga".

"Estamos hablando de mala fe o de ignorancia", ha señalado Marlaska, que ha recordado que "Ceuta no forma parte de Schengen" y ha lamentado que se "instrumentalice" esta situación "con fines absolutamente políticos". Según el ministro, España es el Estado que "más redes de traficantes de seres humanos ha desmantelado con los países de origen y tránsito" y que el trabajo realizado en los países de tránsito han permitido reducir en un 40% la inmigración irregular. "Italia y Grecia tratan de copiar esa estrategia", ha rematado.

La amenaza de Meloni

Marlaska ha reaccionado así después de que el gobierno de Georgia Meloni amenazara este viernes con cerrar el espacio Schengen. "Las imágenes que llegan de Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas. Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos preparados para intervenir incluso con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España", dijo la primera ministra italiana.

Sánchez ha enviado una carta este sábado a la presidenta de la Unión Europea, Úrsula Von der Leyen, solicitando un Consejo Extraordinario de los ministros del Interior de los países comunitarios para abordar, justamente, la reacción de Italia. En la misiva, el presidente del Gobierno ha atribuido la actitud de Meloni a "prejuicios, noticias falsas, ignorancia" o directamente "intereses políticos". Además, ha recordado que el número de entradas irregulares por la frontera Sur de España "es la mitad de las registradas, por ejemplo, en Italia" en los últimos cinco años.

La relación con Marruecos

Por otra parte, Marlaska ha defendido que Marruecos "no es una amenaza" ni para Ceuta ni para el conjunto de España y ha afirmado que "es un socio absolutamente fiable", al ser preguntado sobre las dudas que hay sobre la colaboración del país vecino. El ministro ha responsabilizado nuevamente de lo ocurrido a las mafias que se dedican al tráfico de personas y, aunque no ha podido garantizar que no se vuelva a repetir una situación similar, ha dicho no ser "adivino", sí que ha dado por hecho que el Estado tiene las herramientas para solventar la situación.

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"Trabajamos seriamente para que esto no vuelva a ocurrir en todo momento, pero lo que estoy convencido es que en ese hipotético supuesto, que estoy convencido que no volverá a ocurrir, tenemos el músculo y los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve como ha acontecido", ha concluido.

Fuente: El Periódico