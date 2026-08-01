Crisis migratoria
La Policía interviene en el centro de Ceuta para evitar altercados ante la llegada de agitadores contra los musulmanes
La presencia de Núcleo Nacional en el Puerto de Ceuta despierta la movilización de musulmanes españoles ceutíes en defensa de su ciudad
La Policía se ha visto obligada a intervenir esta tarde en la calle Camoens de Ceuta ante la presencia simpatizantes de Nucleo Nacional en la ciudad gritando contra los musulmanes -tras la crisis migratoria de estos días-.
La presencia de Núcleo Nacional en el Puerto de Ceuta despertó la movilización de musulmanes españoles ceutíes en defensa de su ciudad.
La chispa que obligó la intervención policial la avivó la presencia de los agitadores Vito Quiles y Alvise Pérez que se toparon con mujeres ceutíes musulmanas que les impedían el paso reivindicando su españolidad”. “Somos españoles y no queremos que esta gente suelte en Ceuta su odio”, expresaba una de esas chicas.
Los agitadores se han refugiado, con ayuda policial, en una cafetería conforme se conoció su presencia en el lugar.
Acto seguido llegaron al lugar ceutíes musulmanes que a gritos de “soy español, español” reivindicaban su españolidad y que habían ido al puerto contra la preaencia de Nucleo Nacional.
“Ceuta unida y no dividida”, coreaban los presentes al tiempo que denunciaban el poco conocimiento sobre la ciudad: “Esto es Ceuta, no Torre Pacheco”.
“Fuera los nazis de Ceuta” era otro de los lemas que coreaban los ceutíes que, bandera española en mano, cargaban contra Quiles y Pérez por “cobardes”. “La nacionalidad no tiene nada que ver con la religión”, expresó una de las jóvenes que estos días ha cobrado gran popularidad en las redes por reivindicar su españolidad y su origen ceutí. “Somos españoles, no delincuentes”, proferían los manifestantes a los que la Policía tenía frenados para evitar que se acercaran al lugar donde estaban los agitadores que, custodiados por la Policía abandonaron el lugar una hora después entre gritos de "fuera, fuera".
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Fuente: El Periódico
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