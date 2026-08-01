Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta empieza a recuperar la calma tras la segunda noche de la crisis de entrada de migrantes

La ciudad de Ceuta afronta este sábado las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya 53.000 y en la que han muerto al menos 57 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Melilla vuelve a vivir esta jornada con la vista puesta en la frontera, no solo por el repunte de la presión migratoria que ha devuelto a la valla los intentos de entrada masivos cuatro años después, sino también por el cierre de su único puesto fronterizo operativo con Marruecos que, como sucedió en pandemia, ha dejado a la ciudad aislada de su entorno.

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Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Menores atrapados en la crisis de Ceuta: "Muchas familias de Marruecos han llamado para que vuelvan" Hasta 60.000 migrantes han alcanzado la costa de Ceuta en los últimos días, según estimaciones oficiales. Y entre todos esos hay también niños, adolescentes, jóvenes que se han tirado al mar con flotadores de juguete. Unos 7.000, aproximadamente. Cientos y cientos de menores a los que, tras llegar a España, les sobrevuelan las dudas, la desprotección, la incertidumbre o la preocupación de unos familiares que esperan su regreso. Más información

Migrantes que cruzaron a Ceuta regresan a Marruecos ante el cierre de comercios para reponer fuerzas y volver a cruzar Migrantes que lograron entrar a nado a Ceuta en los últimos días están regresando por su propia voluntad al lado marroquí, a la localidad de Castillejos, ante el cierre generalizado de tiendas y comercios en la ciudad autónoma y la dificultad de acceder a comida y agua, con la intención de comer y recuperar fuerzas y tratar de intentar de nuevo cruzar a España. Así lo han manifestado varios migrantes que han dado su testimonio a Europa Press en los alrededores de la playa del Tarajal, donde también han señalado que no están contentos en Marruecos y que creen que merece la pena volver a intentarlo ante lo que consideran como un precario dispositivo policial en la frontera.

Los residentes en Ceuta se escapan a Península: "Me está costando hasta encontrar botellas de agua" Los ceutíes que pueden se están escapando a la península. En barco o helicóptero se marchan de la ciudad autónoma tras estos días "difíciles, muy difíciles" por la crisis migratoria derivada de la entrada de miles de personas -a nado o por la frontera- y que ha provocado el cierre de todos los comercios de Ceuta. Y que además ha obligado a cancelar las fiestas cuando ya estaba todo montado para empezar este fin de semana. Noticia completa

Historias de las Cortes (I): El plan del Congreso para "volar" un territorio español antes de que Marruecos pusiera su bandera "Uno de los más penosos deberes que impone la gobernación de un Estado es sin duda el que obliga a proponer a veces medidas que, lejos de halagar, lastiman, siquiera sea en lo más mínimo, el sentimiento nacional". Con esta disculpa preventiva, el entonces ministro de la Guerra, Fernando Fernández de Córdoba, presentó en 1872 un proyecto de ley para "volar" por los aires el peñón de Vélez de la Gomera, un enclave español en la costa africana, entre Ceuta y Melilla, que hoy permite a España presumir de tener la frontera más corta del mundo. Pero la historia estuvo a punto de ser muy distinta: la norma fue aprobada por el Congreso y el Senado y si hoy aquel promontorio sigue en pie se debe a la llegada de la I República. Más informacion

La crisis de Ceuta pone el foco en una visita pendiente para Felipe VI: Juan Carlos I solo acudió una vez a esa ciudad y a Melilla En los últimos meses, Felipe VI y la reina Letizia han visitado las zonas afectadas por la dana, el accidente ferroviario de Adamuz y los incendios, para interesarse por la situación de los ciudadanos afectados por esas tragedias y dar su apoyo a las autoridades implicadas en gestionar esas emergencias. Con su presencia, la Corona trata de transmitir solidaridad y empatía, pero ese gesto no parece que vaya a producirse de forma tan automática en Ceuta. Leer más

Un migrante resulta herido en Ceuta al recibir una puñalada en una pelea con otro compatriota Un migrante, de nacionalidad marroquí, ha resultado herido este viernes por la noche en Ceuta después de recibir una puñalada en un costado por otro migrante con el que había mantenido una discusión en plena calle. Según han informado a EFE fuentes policiales, la situación se ha producido en el entorno del colegio público Andrés Manjón cuando dos de las personas que han entrado ilegalmente en la ciudad se enzarzaban en una pelea.

Al menos una quincena migrantes logra acceder a Melilla Al menos una quincena de migrantes ha logrado acceder a Melilla de forma irregular en la segunda noche consecutiva de presión migratoria sobre la ciudad autónoma, con intentos en diferentes puntos del perímetro fronterizo, como ya sucediera este jueves. Según ha podido observar EFE, los migrantes han conseguido entrar a Melilla en una zona de la valla comprendida entre el cementerio musulmán y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde han sido interceptados por numerosas patrullas de la Guardia Civil.

Abdel, tras cruzar dos veces la frontera en Ceuta en solo 24 horas: "No puedo volver a Marruecos, necesito trabajar" Hace unos días, Abdel abandonó su casa, desesperado por salir de la pobreza que lo ha acompañado durante toda su vida. Salió de la ciudad de Al Jadida, cerca de Casablanca, en dirección a Fnideq –Castillejos– el último pueblo antes de la frontera con Ceuta. Este jueves, por primera vez, consiguió pisar suelo español. Pudo cruzar la frontera a pie. La alegría de pisar un territorio que se la había prometido como 'El Dorado' le duró poco: Abdel, veinteañero, fue uno de los primeros de esos cerca de 60.000 jóvenes que entraron en pocas horas en la ciudad autónoma al ser devuelto 'en caliente'. (Seguir leyendo)

De la esperanza a la frustración en 24 horas Castillejos (o Finideq, en arabe), la ciudad marroquí más cercana a la frontera ceutí con España, a cuyo protectorado perteneció hasta 1956, se ha convertido en el epicentro de la mayor crisis migratoria entre España y Marruecos. Era el punto de encuentro para miles de personas llegadas desde diferentes lugares del país con el único propósito de entrar, por tierra o por mar, en territorio español. No procedían únicamente de la región norte. También había viajeros que recorrieron cientos de kilómetros desde ciudades como Casablanca y Tánger y que durante varios días, sobre todo el jueves, se encontraron con una frontera prácticamente abierta para todo aquel que quisiera pasar. La imagen de este viernes cambió por completo cuando la policía marroquí se empleó a fondo, con material antidisturbios, gases lacrimógenos y camiones equipados con cañones de agua a presión, para devolver a la multitud al país que querían dejar atrás. (Seguir leyendo)